Türk Telekom, reklamları ile "en çok hatırlanan" marka oldu
Türk Telekom, Ipsos'un Adwatch araştırmasına göre telekomünikasyon sektöründe reklamları ile "en çok hatırlanan" marka oldu.
Türk Telekom, Ipsos'un Adwatch araştırmasına göre telekomünikasyon sektöründe reklamları ile "en çok hatırlanan" marka oldu.
Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un reklam filmleri, Ipsos tarafından hazırlanan, akılda kalan reklamların araştırıldığı Adwatch Q2 raporunda, telekomünikasyon kategorisinde ilk 3'e yerleşti.
Türk Telekom'un marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde oynadığı "81 İlde Milyonlarca Evde" ve "Türkiye İçin Yenilendik" isimli reklam filmleri telekomünikasyon kategorisinde ilk 2 sırada yer alırken, Türk Telekom'un genel reklamları da 3'üncü sırada yer buldu.
Nisan-Mayıs-Haziran 2021'de yapılan araştırmaya göre, 15 Mart 2021'de yayınlanan Türk Telekom'un 81 ilde milyonlarca eve sunduğu internet hizmetini "online kız isteme" konsepti ile ekranlara taşıyan reklamı, yüzde 4,6 hatırlanma oranı, yüzde 76 beğeni ve yüzde 30,1 ağızdan ağıza konuşulma (WOM) düzeyini yakaladı.
Türk Telekom'un altyapı yatırımlarıyla artan mobil çekim gücünü konu edinen "Türkiye İçin Yenilendik" reklamı da Ekim 2020'de izleyiciyle buluştu. Aktör Kenan İmirzalıoğlu ile yolda karşılaşıp ona köyünü gezdiren bir gencin hikayesi ile anlatılan "Türkiye İçin Yenilendik" reklam filmi ise yüzde 1,9 hatırlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip