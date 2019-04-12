Türk Telekom 'Programattik' ağını genişletti
Türk Telekom'un dijital reklam satın alma platformu "Programattik", hizmet alanını Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri ile Çin'i kapsayacak şekilde genişletti.
Türk Telekom'un dijital reklam satın alma platformu "Programattik", hizmet alanını Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri ile Çin'i kapsayacak şekilde genişletti.
Kaynak: Dunya.com