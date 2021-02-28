Türk Telekom PİLOT başvuruları başlıyor
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Türk Telekom PİLOT başvuruları başlıyor

28.02.2021 11:12 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:17
Türk Telekom PİLOT başvuruları başlıyor

Türk Telekom'un girişimlerle iş birliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak amacıyla hayata geçirdiği PİLOT'ta 9. dönem başvuruları 1 Mart'ta açılacak.

Türk Telekom'un girişimlerle iş birliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak amacıyla hayata geçirdiği PİLOT'ta 9. dönem başvuruları 1 Mart'ta açılacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye devam ediyor.

Bu yıl PİLOT programına kabul edilecek ekip sayısı 20'ye yükselirken, girişimlere verilecek nakit desteği de 200 bin TL olarak belirlendi. Başvurular www.turktelekompilot.com.tr web sitesinden yapılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, PİLOT ile yerli ve milli girişimlere destek olarak ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar PİLOT'tan mezun 73 girişime Türk Telekom tarafından toplamda 5 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği verdik. Mezun girişimlerimizin 2020 yılında 850 kişiye istihdam sağladığını ve 60 milyon TL ciro elde ettiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Hedefimiz çok daha fazlası. Bunun için yeni döneme kabul edilecek girişim sayısını ve onlara sunacağımız nakit desteğini artırırdık. Ayrıca PİLOT'a yurt dışı program ekleyerek içeriği daha da zenginleştirdik. Türk Telekom olarak teknolojimizle, bilgi birikimimizle ve bağlantılarımızla girişimlere destek olmaya ve TT Ventures ile yatırım yaparak onları büyütmeye devam edeceğiz. Girişimcileri başvuru yapmaya davet ediyor ve hepsine şimdiden başarılar diliyorum."

Programa Plug&Play'in 4 haftalık Amerika programı eklendi

Verilen bilgiye göre, başvurular sonucu seçilen 20 ekip, program süresince geniş mentor ağına, büyük yatırımcılara ve Türk Telekom'un iş bağlantılarına erişim olanağı bulacak.

Programa katılan ekipler, Türk Telekom ile iş birliği yapma ve TT Ventures'tan yatırım alma fırsatı yakalayacak. Ekipler ayrıca, program süresince çeşitli eğitimlere katılacak, ofis alanı, teknoloji altyapısı, mobil iletişim paketi ve tanıtım desteği alacak. Şehir dışından programa katılacak ekipler konaklama imkanından faydalanabilecek.

Program sonunda 20 girişim arasından seçilecek ekipler, dünyanın en büyük inovasyon platformu ve girişim sermayesi platformlarından Plug&Play'in 4 haftalık Amerika programına katılacak. Bu sayede girişimler, fikirlerini dünya çapındaki yatırımcılara tanıtma ve global şirketlerle iş birliği yapma imkanı elde edecek.

Türk Telekom PİLOT başvuruları başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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