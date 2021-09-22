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Türk Telekom oryantasyon sürecini dijitale taşıdı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Türk Telekom oryantasyon sürecini dijitale taşıdı

Türk Telekom, işe yeni başlayan çalışanları için oryantasyon sürecini dijital ortama taşıdığını duyurdu.

Türk Telekom, işe yeni başlayan çalışanları için oryantasyon sürecini dijital ortama taşıdığını duyurdu. Türk Telekom Akademi'nin oyunlaştırılmış 'Dijital Geçit Platformu' ile çalışanlar, üç boyutlu ortamda etkileşimli alanlarla hem şirketi tanıyor hem de eğitimlere katılıp, kaynak dokümanlara ulaşabiliyor.

Pandemi süreci nedeniyle sanal sınıf eğitimleriyle yürütülen oryantasyon programı, sürekli olacak şekilde bir Dijital Oryantasyon Program tasarımına dönüştürüldü. Program ile oryantasyon deneyimi uçtan uca dijitalleşti.

"İNSANI MERKEZE ALAN BİR KURUMUZ"

Konuya ilişkin bilgi veren Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "İnsanı merkeze alan bir kurum olarak, işe alımla başlayan dijital süreç deneyimini daha da ileriye taşıyarak oryantasyonu uçtan uca dijitalleştirdik. Ailemize yeni katılan çalışma arkadaşlarımız, ilk adımlarını Dijital Geçit Platformu ile atarak, üç boyutlu ortamda ve etkileşimli alanlarla Türk Telekom'u tanıyor, oyunlaştırma elementleriyle eğlenceli bir adaptasyon süreci yaşıyorlar. Dijital Oryantasyon Programında ayrıca dijital bilgi yarışması ve zorunlu mevzuat gereği alınması gereken e-eğitimler ve çeşitli kaynak dokümanlar da yer alıyor" dedi.


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