Türk Telekom Online İşlemler'e ilgi yüzde 32 arttı
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Türk Telekom Online İşlemler'e ilgi yüzde 32 arttı

19.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:08
Türk Telekom Online İşlemler'e ilgi yüzde 32 arttı

Türk Telekom'un hayatı kolaylaştıran uygulaması Online İşlemler'in indirilme sayısı 2020 yılında yüzde 32 artarak 47 milyona ulaştı.

Türk Telekom'un hayatı kolaylaştıran uygulaması Online İşlemler'in indirilme sayısı 2020 yılında yüzde 32 artarak 47 milyona ulaştı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un mobil ve web uygulaması Online İşlemler uygulamasının indirilme sayısı 2020 yılında yüzde 32 artışla 47 milyona yükseldi. Platforma bir yılda giriş yapan "tekil kullanıcı" sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 18 artarak 25 milyon olurken, işlem sayısında da önceki yıla oranla büyük artış kaydedildi. 2020'de Online İşlemler aracılığıyla yapılan tahsilatlar yüzde 71 yükseldi. TL yükleme işlemlerinde ise yüzde 75 artış oldu.

Türk Telekom'un müşteri deneyimini dijital dönüşümle güçlendirmek için sunduğu self servis uygulaması, birçok hizmete cep telefonlarından tek dokunuşla erişmeyi mümkün kılıyor. Online İşlemler'de fatura bilgilerini öğrenme, fatura ödeme, TL yükleme ve TL gönderme işlemleri yapılabiliyor. Mobil, internet, ev telefonu ve Tivibu servisleri için yeni üyelik başvurusu yapma imkanı da sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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