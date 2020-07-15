Türk Telekom, Nijeryalı basketbolcu Michael Eric'i transfer etti Türk Telekom Basketbol Takımı, Nijeryalı oyuncu Michael Eric'i kadrosuna kattı.

Türk Telekom Basketbol Takımı, Nijeryalı oyuncu Michael Eric'i kadrosuna kattı.

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübünden yapılan açıklamada, İspanya 1. Basketbol Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Baskonia'da forma giyen 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Pivot mevkisinde oynayan 2,11 boyundaki Eric, daha önce Türkiye'de görev yaptığı Darüşşafaka ile ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA