Türk Telekom Muud'da ocak listesi belli oldu

Türk Telekom Muud'da ocak ayının en çok dinlenenler listesinde yerli albümler kategorisinin ilk sırasına, Teoman'ın "Teoman ve Piyano" isimli albümü yerleşti.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Muud'un yabancı albümler kategorisinin zirvesinde The Weeknd, After Hours ile yer aldı.

Muud'da, yerli albümler kategorisinin ilk sırasına, Teoman'ın "Teoman ve Piyano" isimli albümü yerleşti. Albüm Sanatçının 1996 ile 2006 arasında yayınladığı 10 şarkısının piyano eşliğinde söylediği yeni kayıtlarından oluşuyor.

2021'in ilk ayı boyunca en çok dinlenen yerli albümler listesinde Teoman'ı, Gülben Ergen'in "Seni Kırmışlar" ve Cem Adrian'ın "Solmayan Şarkılar" isimli albümleri izledi. En çok dinlenen yerli single'ların zirvesinde Mustafa Ceceli ile Ekin Uzunlar'ın düeti "Öptüm Nefesinden" isimli parça yer aldı. Ardından İkilem'in "Bir Sebebi Var" ile Sıla ve Yalın'ın düeti "Ver O Zaman Gömleklerimi" geldi. Ocak ayı boyunca en çok dinlenen yerli sanatçılar kategorisi ise Zeynep Bastık, Mustafa Ceceli ve İkilem olarak sıralandı.

Yabancı albümler kategorisinin lideri "After Hours" adlı çalışması ile Kanadalı Pop şarkıcısı The Weeknd oldu.

After Hours'u, ödül rekortmeni Billie Eilish "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" ve Ariana Grande "Positions" albümleriyle takip etti. En çok dinlenen yabancı single'lar The Weeknd'in "Blinding Lights", Billie Eilish'in "Everything I Wanted" ve Olivia Rodrigo'nun "Drivers License" isimli parçaları oldu. En çok dinlenen yabancı sanatçıların ilk üçünde ise "The Weeknd, Billie Eilish ve Ariana Grande" konumlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz