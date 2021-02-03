Türk Telekom Muud'da ocak listesi belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türk Telekom Muud'da ocak listesi belli oldu

03.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:15
Türk Telekom Muud'da ocak listesi belli oldu

Türk Telekom Muud'da ocak ayının en çok dinlenenler listesinde yerli albümler kategorisinin ilk sırasına, Teoman'ın "Teoman ve Piyano" isimli albümü yerleşti.

Türk Telekom Muud'da ocak ayının en çok dinlenenler listesinde yerli albümler kategorisinin ilk sırasına, Teoman'ın "Teoman ve Piyano" isimli albümü yerleşti.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Muud'un yabancı albümler kategorisinin zirvesinde The Weeknd, After Hours ile yer aldı.

Muud'da, yerli albümler kategorisinin ilk sırasına, Teoman'ın "Teoman ve Piyano" isimli albümü yerleşti. Albüm Sanatçının 1996 ile 2006 arasında yayınladığı 10 şarkısının piyano eşliğinde söylediği yeni kayıtlarından oluşuyor.

2021'in ilk ayı boyunca en çok dinlenen yerli albümler listesinde Teoman'ı, Gülben Ergen'in "Seni Kırmışlar" ve Cem Adrian'ın "Solmayan Şarkılar" isimli albümleri izledi. En çok dinlenen yerli single'ların zirvesinde Mustafa Ceceli ile Ekin Uzunlar'ın düeti "Öptüm Nefesinden" isimli parça yer aldı. Ardından İkilem'in "Bir Sebebi Var" ile Sıla ve Yalın'ın düeti "Ver O Zaman Gömleklerimi" geldi. Ocak ayı boyunca en çok dinlenen yerli sanatçılar kategorisi ise Zeynep Bastık, Mustafa Ceceli ve İkilem olarak sıralandı.

Yabancı albümler kategorisinin lideri "After Hours" adlı çalışması ile Kanadalı Pop şarkıcısı The Weeknd oldu.

After Hours'u, ödül rekortmeni Billie Eilish "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" ve Ariana Grande "Positions" albümleriyle takip etti. En çok dinlenen yabancı single'lar The Weeknd'in "Blinding Lights", Billie Eilish'in "Everything I Wanted" ve Olivia Rodrigo'nun "Drivers License" isimli parçaları oldu. En çok dinlenen yabancı sanatçıların ilk üçünde ise "The Weeknd, Billie Eilish ve Ariana Grande" konumlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Mustafa Destici Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Defne Samyeli Farah Zeynep Abdullah
Spor Deniz Türüç Ünal Karaman Nihat Özdemir Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Telekom Muud'da ocak listesi belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 12:18:37. #1.16#
title