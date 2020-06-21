Türk Telekom, Muhammed Baygül ile sözleşme yeniledi Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki oyuncu Muhammed Baygül ile yeni sözleşme imzaladı.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki oyuncu Muhammed Baygül ile yeni sözleşme imzaladı.

Türkiye'yi yeni sezonda da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek başkent ekibi, Muhammed Baygül'ün sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Muhammed Baygül gelecek sezon da bizimle! Başarılı oyuncu ile 1 yıllık yeni mukavele imzaladık. Başarılar Muhammed." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA