Türk Telekom "kesintisiz iletişime" hazır Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "Her koşulda iletişim ağının ayakta kalması gerektiğinin bilinciyle kesintisiz iletişimi sağlamak adına Türkiye'nin telekom sektörünün lideri olarak üzerimize düşeni büyük bir özveriyle yapıyoruz.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "Her koşulda iletişim ağının ayakta kalması gerektiğinin bilinciyle kesintisiz iletişimi sağlamak adına Türkiye'nin telekom sektörünün lideri olarak üzerimize düşeni büyük bir özveriyle yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Türk Telekom, telekomünikasyon alanında koronavirüsün (Kovid-19) etkilediği kritik süreçleri ve alınan aksiyonları düzenlediği online basın toplantısında paylaştı.

Önal, toplantıda yaptığı açıklamada, devletin koronavirüs salgınına karşı tüm ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli bir şekilde yürüttüğü mücadeleyi "fevkalade ve takdire şayan" olarak nitelendirdi.

Her koşulda kesintisiz iletişimi sağlamak için 17 bin saha, 7 bin ofis ve 7 bin çağrı merkezi çalışanından oluşan güçlü bir ekiple özveriyle işlerinin başında olduklarını anlatan Önal, milli sorumluluk bilinciyle hareket ettikleri süreçte aksiyonlarında öncelikle iki hususu gözettiklerini bildirdi.

Bunlardan birincisinin "çalışanların ve toplumun sağlığı", ikincisinin "kesintisiz iletişimin aksamadan devam etmesi" olduğunu kaydeden Önal, "Ofis çalışanlarımızın büyük çoğunluğu zaten şu an evlerinden ev-ofis çalışıyor. Yine kurduğumuz sistemler sayesinde çağrı merkezi görevlilerimizin de yüzde 82'si evlerinden çağrı cevaplıyor ve hizmet sunuyor. Bugün dijital ortamda bir araya gelmemiz de bu gerçeği kanıtlar niteliktedir." ifadelerini kullandı.

Önal, Türk Telekom'un özelleştirildiği 2005'ten bugüne Türkiye'nin dijital varlıklarına 16,6 milyar dolar yatırım yaptığını belirterek, "herkese hizmet" anlayışla Türkiye'yi geleceğe bağlayacak altyapı ve teknolojilere yatırımı sürdürdüklerini anlattı.

Gündüz saatleri internet kullanımında yüzde 50 artış

Türk Telekom CEO'su Önal, son 10 günde 100 bin eve sabit internet bağlantısı yaptıklarını belirterek, bu sürede ciddi anlamda PSDN talebi aldıklarını bildirdi.

Kendilerine gelen taleplerin altyapılarının ne kadar güçlü ve hizmet ağlarının ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdiğini anlatan Önal, koronavirüs mücadelesinin başladığı günden bu yana internet trafiğinde yaşanan gelişmelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Ülke çapında alınan önlemler neticesinde eğitimin, etkinliklerin, çalışma ve faaliyetlerin online ortamlara taşınması internet trafiğine de yansıdı. Normal günlerde daha çok akşam saatlerinde zirveye çıkan yoğun kullanım değerlerinin artık gün içerisine yayıldığını gözlemliyoruz. Gündüz saatleri kullanım oranlarında geçtiğimiz haftalarla karşılaştırdığımızda yüzde 50 artış var. Pik saatlerin artışını kıyasladığımızda ise burada da yüzde 30'luk artış var. Şu anda en zirve saatte bile kapasitemizin yarısını kullanıyoruz."

Önal, uluslararası internet trafiğinde yaklaşık yüzde 15'lik bir artışın söz konusu olduğunu kaydederek, "Küresel büyüklükteki önemli içerik sağlayıcıların sunucularını yurt içinde kendi merkezlerimizde konumlandırmamız neticesinde bugün müşterilerimizin bu içerik sağlayıcılara çok daha hızlı bağlanmasını sağlarken, yurt dışı trafiğindeki ani artışı da önemli ölçüde engellemiş bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

"İnternet kullanım alışkanlıkları değişti"

Ümit Önal, bu süreçte internet kullanım alışkanlıklarının, internet trafiğinin arttığı saat dilimlerinin değiştiğini belirterek, "Bu sürece tüm altyapımızla hazırız ve tüm vatandaşlarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

Türk Telekom çalışanlarının ve iş ortaklarının virüsünün yayılma ve bulaşma riskini en aza indirmek için aldıkları önlemlere değinen Önal, şu bilgileri verdi:

"İçinde bulunduğumuz kritik süreçte de kesintisiz iletişim için üzerimize düşeni yapmaya var gücümüzle devam ediyoruz. Yönetim kadromuzdan çok sayıdaki alt birimimize kadar tüm ekiplerimizle, 47 milyon müşterimize sunduğumuz hizmetlerin aksamasına mahal vermeden canla başla işimizin başındayız. Sahada, ofislerimizde görevlerini özveriyle sürdüren arkadaşlarımız, koronavirüs mücadelesinde insanüstü performansla mücadele veren sağlık çalışanlarımız kadar kritik bir rol ve sorumluluk taşıyor."

Önal, sevdikleriyle arasına fiziksel mesafe koymak zorunda kalanları sevdiklerine bağladıklarını kaydederek, sektör sayesinde çocukların eğitimlerine online devam edebildiğini aktardı.

Sağlık çalışanlarına özel paket

Olağanüstü şartlarda görev yapan sağlık personelinin ve devlet görevlilerinin hayatını kolaylaştırdıklarını vurgulayan Ümit Önal, şu ifadeleri kullandı:

"Diğer operatörlerle birlikte sağlık çalışanlarına yönelik özel bir iletişim paketi üzerinde mutabık kaldık. Bu süreçte büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarımız için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı liderliğinde diğer operatörlerle birlikte hareket ederek 5 GB'lik bir data ve 500 dakikalık sesten oluşan bir paket üzerine çalışıyoruz. Sağlık personelimiz için ülke olarak ne yapsak az. Aynı şekilde operatörler olarak buna benzer temel iletişim ihtiyaçlarını giderecek temel konularla ilgili olarak yine kamu düzenleyicisinin liderliğinde yakın bir çalışma kültürü ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Öğrencilerimiz için kapasitelerimizi artırdık"

Önal, öğrencilerin, Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) faydalanırken eğitime odaklanmalarını amaçladıklarını belirterek, Türkiye'de söz konusu sistemi kullanan 18 milyon öğrencinin bulunduğunu ve 40 binin üzerindeki okulun erişim altyapısının Türk Telekom tarafından sağlandığını bildirdi.

Ümit Önal, EBA uygulamasının dün itibarıyla devreye alındığını ve öğrencilerin eğitim içeriklerine sorunsuz bir şekilde erişim sağlayabilmesi için kapasitelerini önemli ölçüde artırarak bazı tedbirler aldıklarını anlattı.

Bu sayede EBA'nın ilk gününü, yaşanan trafik yoğunluğuna rağmen hiçbir altyapı sorunu yaşamadan başarıyla geride bıraktıklarını kaydeden Önal, "MEB EBA altyapısı, içerik sağlayıcı firma bağlantıları, core şebekemizde ilave kapasiteleri devreye aldık. Siber güvenlik çözümlerimiz ile güvenilir bir altyapı sağladık. Operasyon ekiplerimizle altyapımızı ve trafiklerimizi 7 gün 24 saat takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Önal'ın yanı sıra toplantıda Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ve Türk Telekom Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy da hazır bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA