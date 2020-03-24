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Türk Telekom, Ümit Önal, Türkiye, CEO, Ekonomi

Türk Telekom 'kesintisiz iletişim'e hazır

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Her koşulda iletişim ağının ayakta kalması gerektiğinin bilinci ile kesintisiz iletişimi sağlamak adına Türkiye'nin telekom sektörünün lideri olarak üzerimize düşeni büyük bir özveri ile yapıyoruz" dedi.

24.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:39
Türk Telekom 'kesintisiz iletişim'e hazır

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Her koşulda iletişim ağının ayakta kalması gerektiğinin bilinci ile kesintisiz iletişimi sağlamak adına Türkiye'nin telekom sektörünün lideri olarak üzerimize düşeni büyük bir özveri ile yapıyoruz" dedi.

Türkiye'nin önde gelen iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom, telekomünikasyon alanında Koronavirüs'ün etkilediği kritik süreçleri ve alınan aksiyonları online basın toplantısında interaktif şekilde paylaştı. Küresel salgın tehlikesine karşı hep birlikte mücadele edilmesi gereken günlerden geçildiğini belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Devletimizin Koronavirüs salgınına karşı tüm ilgili Bakanlık ve kurumlarla koordineli bir şekilde fevkalade yürüttüğü mücadele takdire şayan Sağduyu ve feraset sahibi bir yönetim anlayışı ve yekvücut olmuş bir toplum, bizim gibi kurumsal organizasyonlarla birleştiğinde bu süreci en az hasarla atlatmamamız için hiçbir neden yok. Türkiye'nin telekom sektörünün lideri olarak her koşulda kesintisiz iletişimi sağlamak için 17 bin saha, 7 bin ofis ve 7 bin çağrı merkezi çalışanımız ile sayıları 30 bini aşan güçlü bir ekiple büyük bir özveri ile işimizin başındayız" dedi.

"Önceliğimiz toplumun sağlığı ve kesintisiz iletişim"

Milli sorumluluk' bilinciyle hareket ettikleri süreçte aksiyonlarında öncelikli gözettikleri iki husus olduğunu belirten Önal, "Birincisi çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığı. İkincisi de kesintisiz iletişimin aksamadan devam edebilmesi. Ofis çalışanlarımızın büyük çoğunluğu zaten şu an evlerinden ev-ofis çalışıyorlar. Yine kurduğumuz sistemler sayesinde çağrı merkezi görevlilerimiz de yüzde 82 oranında evlerinden çağrı cevaplıyor ve hizmet sunuyorlar. Bugün dijital ortamda bir araya gelmemiz de bu gerçeği kanıtlar niteliktedir" diye konuştu.

"Tüm gelişmelere karşı hazırlıklıyız"

Türkiye'nin ve sektörün gelişimi için kilit noktanın dijitalleşme ve yeni nesil teknolojilere yatırım yapmak olduğunun bilinciyle Türk Telekom'un özelleştirildiği 2005 yılından bu yana, Türkiye'nin dijital varlıklarına 16,6 milyar dolar yatırım yaptıklarını söyleyen Önal, 'Sadece merkeze değil herkese' hizmet anlayışla Türkiye'yi geleceğe bağlayacak altyapı ve teknolojilere yatırıma devam ettiklerini vurguladı.

Son 10 günde 100 bin eve sabit internet bağlantısı yaptıklarını belirten Önal, bu sürede ciddi anlamda PSDN talebi aldıklarını da ifade ederek "Bu kritik günlerde karşıladığımız bu talepler, Türk Telekom olarak altyapımızın ne kadar güçlü ve hizmet ağımızın ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor." dedi. Önal, ülkemizde koronavirüs mücadelesinin başladığı günden bu yana internet trafiğinde yaşanan gelişmeler hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Ülke çapında alınan önlemler neticesinde eğitimin, etkinliklerin, çalışma ve faaliyetlerin online ortamlara taşınması internet trafiğine de yansıdı. Normal günlerde daha çok akşam saatlerinde zirveye çıkan yoğun kullanım değerlerinin artık gün içerisine yayıldığını gözlemliyoruz. Gündüz saatleri kullanım oranlarında geçtiğimiz haftalarla karşılaştırdığımızda yüzde 50 oranında bir artış var. Peak saatlerin artışını kıyasladığımızda ise burada da yüzde 30'luk bir artış var. Şu anda en zirve saatte bile kapasitemizin yarısını kullanıyoruz.

Uluslararası internet trafiğimizde ise yaklaşık yüzde 15'lik bir artış söz konusu. Küresel büyüklükteki önemli içerik sağlayıcıların sunucularını yurtiçinde kendi merkezlerimizde konumlandırmamız neticesinde bugün müşterilerimizin bu içerik sağlayıcılara çok daha hızlı bağlanmasını sağlarken, yurtdışı trafiğindeki ani artışı da önemli ölçüde engellemiş bulunuyoruz.

İnternet kullanım alışkanlıkları değişti

Bu süreçte internet kullanım alışkanlıklarının değiştiğini ifade eden Önal, "İnternet trafiğinin arttığı saat dilimleri değişti. Biz tüm altyapımızla bu sürece hazırız ve tüm vatandaşlarımızın yanındayız.

Mesafe artarken gönülleri biz yaklaştırıyoruz

Türk Telekom çalışanlarının ve iş ortaklarının virüsünün yayılma ve bulaşma riskini en aza indirmek için aldıkları önlemlerden söz eden Önal, "Türk Telekom olarak, içinde bulunduğumuz kritik süreçte de 'kesintisiz iletişim' için üzerimize düşeni yapmaya var gücümüzle devam ediyoruz. Yönetim kadromuzdan çok sayıdaki alt birimimize kadar tüm ekiplerimizle, 47 milyon müşterimize sunduğumuz hizmetlerin aksamasına mahal vermeden canla başla işimizin başındayız. Sahada, ofislerimizde görevlerini özveriyle sürdüren arkadaşlarımız, Koronavirüs mücadelesinde insanüstü performansla mücadele veren sağlık çalışanlarımıza kadar kritik bir rol ve sorumluluk taşıyorlar. Sevdikleriyle arasına fiziksel mesafe koymak zorunda kalan insanlarımızı güçlü iletişim altyapımızla sevdiklerine 'biz' bağlıyoruz. Mesafeyi artırırken, gönülleri yaklaştırmak 'biz'e düşüyor. 'Biz'lerin sayesinde çocuklarımız eğitimlerine online devam edebiliyorlar. Olağanüstü şartlarda görev yapan sağlık personelimiz, devlet görevlilerimizin hayatını, hizmetlerimizle 'biz' kolaylaştırıyoruz." dedi.

Sağlık çalışanlarına paket yolda

Diğer operatörlerle birlikte sağlık çalışanlarına yönelik özel bir iletişim paketi üzerinde mutabık kaldıklarını da açıklayan Önal, "Bu süreçte büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarımız için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı liderliğinde diğer operatörlerle birlikte hareket ederek 5 GB'lık bir data ve 500 dakikalık sesten oluşan bir paket üzerine çalışıyoruz. Sağlık personelimiz için ülke olarak ne yapsak az. Aynı şekilde operatörler olarak buna benzer temel iletişim ihtiyaçlarını giderecek temel konularla ilgili olarak yine kamu düzenleyicisinin liderliğinde yakın bir çalışma kültürü ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Öğrencilerimizin eğitim içeriklerine sorunsuz erişebilmesi için kapasitelerimizi arttırdık"

Eğitim Bilişim Ağı'ndan faydalanırken eğitime odaklanmalarını amaçladıklarını ifade eden Önal, şu bilgileri paylaştı: "Türkiye'de söz konusu sistemi kullanan 18 milyon öğrenci bulunuyor ve 40 binin üzerindeki okulun erişim altyapısı Türk Telekom tarafından sağlanıyor. EBA uygulaması dün itibari ile devreye alındı ve öğrencilerimizin eğitim içeriklerine sorunsuz bir şekilde erişim sağlayabilmesi için kapasitelerimizi önemli ölçüde arttırarak birtakım tedbirler aldık. Bu sayede EBA'nın ilk gününü, yaşanan trafik yoğunluğuna rağmen hiçbir altyapı sorunu yaşamadan başarıyla geride bıraktık. MEB EBA altyapısı, içerik sağlayıcı firma bağlantıları, core şebekemizde ilave kapasiteleri devreye aldık. Siber güvenlik çözümlerimiz ile güvenilir bir altyapı sağladık. Operasyon ekiplerimizle altyapımızı ve trafiklerimizi 7/24 takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. "

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın yanı sıra toplantıda Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ve Türk Telekom Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy da hazır bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladılar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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