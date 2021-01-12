Türk Telekom, İsrail'de Hapoel Bank Yahav'la karşılaşacak
12.01.2021 10:52 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:53
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Türk Telekom, yarın İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımına konuk olacak.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Türk Telekom, yarın İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımına konuk olacak.
Kudüs'te oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Grupta ilk 4 maç sonunda 3 galibiyet, 1 yenilgiyle zirvede yer alan Türk Telekom, rakibini deplasmanda yenmesi durumunda üst tura çıkmayı garantileyecek.
İsrail ekibi ise grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.
İki takım arasında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Türk Telekom, 98-94 kazanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı