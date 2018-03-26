Türk Telekom-İşkur İstihdam İş Birliği İmza Töreni - Bakan Sarıeroğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Yeni oluşturduğumuz teşvik uygulamalarımızla istihdam performansımızı 2017'nin üzerine çıkaracak bir sonuca 2018'de ulaşacağımıza inanıyoruz. İmalat sanayi ve bilişim bu dönemde öncelikli sektörlerimiz." dedi.

Sarıeroğlu, Türk Telekom Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Türk Telekom-İŞKUR İstihdam İşbirliği İmza Töreni"ne katıldı.

Bakan Sarıeroğlu, 2 bin 500 gencin önce iş başı eğitim programlarından faydalandırılıp sonrasında da istihdamının sağlanacağı bu programın tüm iş dünyasına örnek olması temennisinde bulundu.

Geçen hafta istihdam paketinin Meclis Genel Kurulunda kabul edildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla uygulamaya konulacağını ifade eden Sarıeroğlu, 2017'de başlatılan milli istihdam seferberliğinin yeni teşvik ve uygulamalarla 2018'de güçlü şekilde hayata geçirileceğini belirtti.

İş başı eğitim programlarının formatını bu dönemde değiştirdiklerini dile getiren Sarıeroğlu, geçmişte 3 ay olan programların imalat ve bilişim sektöründe 6 ay olarak uygulandığını kaydetti.

İstihdam ile iş gücüne katılım oranlarını arttırarak Türkiye'nin büyüme performansını sürdürdüklerini anlatan Sarıeroğlu, "İstihdam dostu büyüme politikalarımızla ilgili olarak önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'nin gücüne güç katmaya da devem edeceğiz bu anlamda. İş gücüne katılım oranlarımız 31 milyon seviyesine ulaşmış durumda. İstihdam rakamlarımız 28 milyon seviyesine ulaştı. Kadınlarımızla alakalı 1.1 puanlık iş gücüne katılım oranında artış söz konusu." diye konuştu.

Gençlerin istihdam oranlarında güçlü artışlar sağlandığını ifade eden Sarıeroğlu, "Yeni oluşturduğumuz teşvik uygulamalarımızla istihdam performansımızı 2017'nin üzerine çıkaracak bir sonuca 2018'de ulaşacağımıza inanıyoruz. İmalat sanayi ve bilişim, bu dönemde öncelikli sektörlerimiz." dedi.

İş başı eğitim programlarına katılanları istihdam eden iş yerlerine ilk 3 ay içinde 30 ila 42 ay arasında değişen oranlarda prim desteklerinin devam edeceğine değinen Sarıeroğlu, iş başı eğitim programlarındaki günlük cep harçlığının 61 lira, bilişim sektöründe de günlük cep harçlığının 75 lira olduğunu kaydetti.

"Gençlerin İŞKUR faaliyetlerinden aktif faydalanmasını önemsiyoruz"

Son 15 yılda Türkiye'nin başarı hikayeleri yazdığını ifade eden Sarıeroğlu, İŞKUR'un 2002'de 65 bin kişiyi işe yerleştirdiğini, 2017 sonu itibarıyla bu performansın 1 milyon 57 bine ulaştığını bildirdi.

Gençlerin İŞKUR faaliyetlerinden daha aktif faydalanmasını önemsediklerini anlatan Sarıeroğlu, geçen hafta kabul edilen yasa ile işe başladığı zaman yetim aylığı alan gençlerin aylığının kesilmeyeceğini aktardı. Sarıeroğlu, gençlerin pasaportlarının iptal edilmeyeceğini ifade etti.

Gelecek dönemde İŞKUR olarak bilişim altyapısıyla ilgili yoğun bir çalışma içinde olacakları bilgisini veren Sarıeroğlu, "Bugüne kadar devrede olan iş arama portalımızın yenilenme sürecini gerçekleştiriyoruz. Bu süreci de gençlerimizle birlikte yapıyoruz. Yeni bir telefon uygulaması hazırlığı içerisindeyiz. Gelecek günlerde tanıtımını gerçekleştireceğiz." dedi.

"Türkiye olarak istihdam konusunda daha yüksek seviyelerde artış sağlama, iş gücüne katılım oranlarını daha da artırma, yatırım ortamlarını iyileştirerek daha fazla sayıda iş yerlerinin açılmasıyla istihdam imkanlarının geliştirilmesi konusunda önümüzdeki dönemde de çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diyen Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümet olarak öncelikli konumuz istihdam konusu. Çok ciddi başarılar elde edildi. Milli istihdam seferberliğinde bir çok ülkenin üstesinden gelmesinin zor olduğu süreçleri yaşayan Türkiye olarak, 15 Temmuz gibi hain darbe girişiminin ardından, ekonomimize yönelik yapılan müdahalelere, ülkemize yönelik yapılan girişimler ve bölgemizde yaşanan gelişmelere rağmen Türkiye olarak reform gündemimizden ayrılmadık. Reformlarımızı arka arkaya çıkarmaya devam ediyoruz. İstihdam konusunda da iş dünyamızın katkılarıyla hükümetimizin kararlı politikalarıyla ve uyumlu çalışmalarımızla önemli başarılara imza attık. Daha iyisini yapacağız. Artı 2 istihdam hedefimizle 2018'de yola devam ediyoruz."

"Geçen yıl 508 bin 851 iş gücü programı düzenlendi"

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise önemli bir işbirliği protokolü imzası atılacağını söyledi.

Uzunkaya, İŞKUR'un 2002'de sadece 2 bin 497 kişinin eğitim programını gerçekleştirdiğini belirterek, bu protokol ile bilişim alanında 2 bin 500 kişinin iş başı eğitim programı, ardından istihdamı gerçekleştirileceğini ifade etti.

Geçen yıl 508 bin 851 aktif iş gücü programı düzenlendiğini aktaran Uzunkaya, İŞKUR'un eğitim programlarında nitelikli mesleklerin oranının yüzde 25 olduğunu, oranın bu sene yüzde 40 olmasını istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından, Türk Telekom ile İŞKUR arasında İşe Alım Protokol Sözleşmesi imzalandı.

Törene, Bakan Sarıeroğlu'nun yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.