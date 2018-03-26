Türk Telekom-İşkur İstihdam İş Birliği İmza Töreni - Bakan Arslan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türk Telekom, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla 2 bin 500 yeni personeli ailesine katacak. İŞKUR, vatandaşlarla birebir temas kuran nitelikli teknikerlerin Türk Telekom bünyesine katılmasına yardımcı olacak." dedi.

Arslan, Türk Telekom- İŞKUR İstihdam İş Birliği İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk Telekom'un yaklaşık 35 bin çalışanıyla dünyanın sayılı telekom şirketleri arasında yer aldığını ifade etti.

Türkiye'nin teknolojiyi takip eden ülke konumundan, teknolojinin geliştirilmesine öncülük eden ülke konumuna yükseldiğine işaret eden Arslan, "4,5G'yi çok başarılı uyguluyorsak ve 2020 hedeflerinde 'dünyayla 5G'nin standartlarını oluşturacağız' diyorsak bunda diğer operatörlerimizle birlikte bu sektöre öncülük eden Türk Telekom'un büyük katkısı var." diye konuştu.

Arslan, Türk Telekom'un 81 ilde, 780 bin kilometrekarede hizmet ettiğine ve fiber altyapı uzunluğunu da 324 bin kilometreye çıkararak çok daha kaliteli bir altyapı oluşturduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Biz de hükümet olarak boş durmuyoruz. Ar-Ge'nin desteklenmesi için önemli çalışmalar yaptık, yatırımların önünü açtık. Özel sektör yatırımının bu alanda 15 yılda yaklaşık 100 milyar lirayı bulmasını sağladık. Makineler arası iletişimde telsiz ruhsatname ve kullanma ücretlerinden muafiyet getirdik. Burada ücret olunca Türkiye'den sim kartlar kullanılmıyordu. Dışarıdaki hatlar kullanılıyordu. Bu para dışarıya gittiği için sektör gelişmiyordu. Bu muafiyeti getirerek hem paranın dışarı gitmesine engel olduk hem de sektörün büyümesinin önünü açtık."

4,5G altyapı kurulumları gelecek yıl tamamlanacak"

Arslan, 5G'de milli ve yerli altyapı için çalışmaları başlattıklarına dikkati çekti. 4,5G hizmetlerinin ulaşmadığı bin 472 yerleşim yerinde altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Arslan, kurulumların gelecek yıl tamamlanacağı müjdesini verdi.

Teknoloji ve insan kaynaklarına yapılan bilinçli yatırımlarla sektörün desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, "e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı 36,8 milyonu aştı. 428 kurumun 3 bin 50 hizmetini e-Devlet Kapısı üzerinden verilebiliyoruz. e-Devlet'ten kaynaklı yıllık tasarrufumuzun miktarı 1,9 milyar dolar." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, engelliler, düşük gelirliler ve sosyal desteğe muhtaç vatandaşların haberleşme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projelere önem verdiklerini belirterek, internet kullanımındaki güvenin artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edeceklerini söyledi.

Siber güvenliğin "milli güvenlik" anlamına geldiğini ifade eden Arslan, "Siber Güvenlik Yasa Tasarısı ile ilgili hazırlığımız bitmek üzere. Bakanlar Kurulu'na sunup, sonrasında Meclise sevk edeceğiz." diye konuştu.

Arslan, yerli ve milli üretimle Ar-Ge yeteneğinin artırılması amacıyla çalışmalara devam edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkçe içerikli ürünleri destekleyerek, sayısının ve niteliğinin artırılmasını sağlayacağız. Bulut bilişim ve nesnelerin interneti uygulamalarının yaygınlaştırılması için teşvik mekanizmaları oluşturacağız. Kendi patentlerimizle ve milli ürünlerimizle 5G'ye geçen öncü ülkeler arasında yerimizi alacağız. Türkiye haberleşme altyapısının önemli bölümünü inşa eden ve Türkiye'ye sunan Türk Telekom'un gelişen sektörün gerisinde kalmaması önemli. Bugün gerçekleştirilen protokol de işte bu noktada önem taşıyor. Türk Telekom, İŞ-KUR vasıtasıyla alanında kalifiye 2 bin 500 yeni personeli ailesine katacak. İŞKUR, vatandaşlarla birebir temas kuran nitelikli teknikerlerin Türk Telekom bünyesine katılmasına yardımcı olacak."

"Ülkemizin istihdam politikasını destekliyoruz"

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany ise Türk Telekom olarak yaklaşık 42 milyon aboneye hizmet vermenin gurur ve sorumluluğunu taşıdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük şirketlerine hizmet sunuyor, ülkemizin kalkınması için en yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerini vatandaşlarımızla ve kurumlarla buluşturuyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla, 2017'de müşteri deneyimini mükemmelliğe taşıma yolculuğu olarak tanımladığımız EMPATİ programını başlattık. Amacımız, her bölge, saha ve iş biriminin müşterilerimize çok daha kaliteli hizmet sunabilmesini sağlamak ve Türk Telekom'un ürün ve servislerinden ülkemizde çok daha fazla insanımızın faydalanmasına imkan tanımak. Sahada müşterimizle temas eden teknik personel çok önemli. Bunun için İŞKUR ile imzaladığımız protokolle Türk Telekom bünyesine 2 bin 500 nitelikli tekniker alacağız. Sektörde en büyük istihdamı sağlayan ve sendikalaşmayı benimsemiş tek şirket olan Türk Telekom olarak ülkemizin istihdam politikasını destekliyoruz."

Konuşmaların ardından, Türk Telekom ile İŞKUR arasında İşe Alım Protokol Sözleşmesi imzalandı. Törene, Bakan Arslan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türk Telekom Üst Yöneticisi Doany, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı.