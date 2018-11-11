Türk Telekom İnternette Sınırları Kaldırıyor

Türk Telekom, Türkiye'nin dört bir yanını limitsiz internetle buluşturmaya hazırlanıyor. Resmi olarak 1 Ocak'ta başlayacak AKN'siz internet uygulaması öncesinde müşterilerini limitsiz paketlere taşımak için gerekli hazırlıkları tamamlayan Türk Telekom, hem yeni hem de mevcut müşterilerine limitsiz internete geçiş için avantajlar sunacak.

Türk Telekom, resmi olarak 1 Ocak'ta başlayacak AKN'siz internet uygulamasından daha önce Türkiye'nin dört bir yanındaki abonelerini sınırsız limitsiz internetle buluşturmaya hazırlanıyor. Aralık ayından itibaren evde internet limitsiz paketlerini güncelleyecek şirket, hem yeni hem de mevcut müşterilerine de uygun fiyatlarla limitsiz paketlere geçiş imkanı sunacak.

Mevcut Türk Telekom evde internet abonelerine, Aralık ayından itibaren çok uygun koşullarla şu anki AKN hızlarına göre daha yüksek hızda limitsiz ek paketlere geçme imkanı sunacaklarını belirten Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, bu fırsattan yararlanmak istemeyen abonelerin internet paketlerine de mevcut taahhüt süreleri boyunca Hediye GB ve şu an hızlarına göre daha yüksek hızda limitsiz ek paket gibi avantajlar tanımlayacaklarını ifade etti.

Dursun: "Mevcut abone paketlerinin hızları ve kapasiteleri de artacak"

Yeni uygulamanın resmi olarak yürürlüğe girmesinden daha önce müşterilerine limitsiz paket seçenekleri sunmaya başlayacaklarını aktaran Dursun, AKN'nin kalkmasından mevcut müşterilerin olumlu etkileneceğini söyleyerek şöyle konuştu: "Limitsiz üst paketlere geçmek istemeyen mevcut abonelerimizi taahhütlerinin bitimini beklemeden, kendilerine ücretsiz olarak tanımlayacağımız Limitsiz Ek paketleri ile internet erişimlerine devam edecekler. Ayrıca, Aralık ayından itibaren 3 ay boyunca AKN paketli müşterilerimize, mevcut limitlerine ek olarak her ay 50 GB hediye edeceğiz. Müşterilerimizin kendi paket limitleri ile birlikte bu 50 GB'lık ek limiti de aşması durumunda ise kendilerine ücretsiz olarak tanımlayacağımız Limitsiz Ek paketleri devreye girecek. Bu sayede mevcut müşterilerimiz limit aşımından sonra bile, hiçbir fiyat farkı ödemeden, AKN uygulamasına göre daha hızlı bir şekilde internet kullanımını sürdürecek. Kısacası, tercihi ne olursa olsun, müşterilerimizin internet deneyimini iyileştirmiş ve onlara daha hızlı ve kapsamlı bir internet erişimi sağlamış olacağız. Yeni müşterilerimiz de limitsiz paketlerden dilediklerini seçebilecekler." - İSTANBUL