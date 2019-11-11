Türk Telekom International'a “En İyi Toptan Satış Ekibi” ödülü

11.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:57

Türk Telekom'un uluslararası toptan ses ve veri altyapı satış ve pazarlama şirketi Türk Telekom International, telekomünikasyon endüstrisinin en prestijli ödüllerinden olan Global Carrier Awards'da "En İyi Toptan Satış Ekibi" ödülü aldı.