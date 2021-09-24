Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi'ne iyi başlamak istiyor - Haberler Spor
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Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi'ne iyi başlamak istiyor

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi'ne iyi başlamak istiyor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, ligin açılış maçında TOFAŞ'la önemli bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, ligin açılış maçında TOFAŞ'la önemli bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi.

Gören, AA muhabirine yeni sezon çalışmalarını, ligin ilk haftasında oynayacakları TOFAŞ maçını ve ULEB Avrupa Kupası'ndaki hedeflerini değerlendirdi.

Türk Telekom Spor Kulübünün uzun soluklu bir organizasyon olduğunu, takımın başında beşinci yılını geçirdiğini belirten Gören, kazanmak için mücadele eden, kaybettiği zaman da her şeyi yapmış olarak sahadan ayrılan bir takım kimliğinde olacaklarını aktardı.

Yeni kurulan bir takım olduklarını vurgulayan Gönen, "Tribüne gelen ve televizyondan izleyen seyircilere keyif veren, iyi basketbol oynayan bir takım olmaya çalışacağız. Zorlu bir salgın sezonunun arkasından başlıyoruz. Biraz da olsa seyirciyle başlıyoruz. Bu spor adamları adına çok önemli bir şey. Türkiye ligi çok zor bir organizasyon. Avrupa'nın sertlik seviyesi en zor liglerinden birisi. Hazırlık döneminde birçok takımı görme ve analiz etme imkanımız oldu. Bu ligde güçlü, sağlam adımlar atan ve son yıllarda olduğu gibi hep yukarıyı hedefleyen bir takım olmak istiyoruz." dedi.

Gören, ligin yarın başlayacağını ve Bursa ekibi TOFAŞ'la karşılaşacaklarını hatırlatarak, "TOFAŞ çok saygı duyduğumuz, bu ligin çok önemli markalarından birisi. Bizim gibi Türk basketboluna uzun yıllardır çok değerli hizmetler sunuyor. Lige direkt rakibimiz olan TOFAŞ maçıyla başlıyoruz. Türk basketboluna yakışacak çok önemli bir maç olacağını düşünüyorum. Basketbolseverler için çok keyifli bir maç olacak. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

7 haftalık hazırlık sürecinin son 3 haftasında sakatlıklarla uğraştıklarını aktaran Gören, "Çok zorlandık. 4-5 oyuncumuz hep eksikti. Son turnuvaları beraber oynama fırsatını yakalayamadık. Bizin adımıza negatif. Hatalarımızı, eksiklerimizi görme fırsatını çok fazla yakalayamadık. Son 1 haftadır daha iyi çalışıyoruz. Sakat oyuncularımız biraz daha normal seviyeye geldi. Yarın ligin açılış maçında elimizden gelen bütün enerji ve sağlamlıkla oynayıp, Ankara'yı gururlandıran bir sonuç almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"ULEB Avrupa Kupası'nda olmaktan mutluyuz"

Burak Gören, bu sezon yer alacakları ULEB Avrupa Kupası'nın zorluğuna ve önemine dikkati çekti.

Tecrübeli başantrenör, format değişikliyle 10'arlı iki gruptan oynanacak ligde, gruplarında Zeljko Obadovic'in çalıştırdığı Partizan NIS, Rusya'dan Lokomotiv Kuban, İspanya'dan Joventut Badalona gibi zorlu ekiplerin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gerçekten son yıllarda en büyük başarılarımızdan birisi de belirli bütçelerle doğru takım kurmak. Potansiyelli, kuvvetli, hedefi olan bir takım haline geldik. ULEB Avrupa Kupası, çok zorlu ve Avrupa Ligi'nin arkasından gelen ikinci büyük organizasyon. Koçların, oyuncuların, kulüplerin oynamak istediği bir organizasyon. Bu rekabetçi ortamda olmaktan kulüp olarak mutluyuz. Türk Telekom, Avrupa kupalarında hep başarılı oldu. Ankara'yı ve Türk basketbolunu hep iyi temsil ettik. Bu sene de ULEB Avrupa Kupası'nda üst seviyede olmak için mücadele edeceğiz. 18 maçlı bir grup. Çok zorlu rakipler, çok iyi koçlar var. Bizim de rakiplerimizden aşağı kalır yanımız yok."

İstedikleri kadroyu kurduklarını ve çok iyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını anlatan Gören, Türk Telekom'a yakışır bir sezon geçireceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi'ne iyi başlamak istiyor

Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi'ne iyi başlamak istiyor

Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi'ne iyi başlamak istiyor

Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi'ne iyi başlamak istiyor

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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