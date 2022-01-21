Türk Telekom ile 4.5G çekim noktası ikiye katlandı - Haberler Ekonomi
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Türk Telekom ile 4.5G çekim noktası ikiye katlandı

Türk Telekom ile 4.5G çekim noktası ikiye katlandı
AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Türk Telekom, 4.5G çekim noktası sayısını iki yılda iki katına çıkararak, müşterilerinin hayatında fark yaratan mobil yaşam deneyimi sunuyor.

Türk Telekom, 4. 5g çekim noktası sayısını iki yılda iki katına çıkararak, müşterilerinin hayatında fark yaratan mobil yaşam deneyimi sunuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket "Herkes için erişilebilir iletişim" ilkesi ve "insan odaklı" yaklaşımıyla müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam ediyor.

Türk Telekom, yenilenen altyapısı ve iki yılda iki katına çıkan 4.5G çekim noktalarıyla mobil iletişimde fark yaratmaya devam ederken, şirket, kapsama gücüyle müşterilerine ayrıcalıklı bir mobil yaşam deneyimi sunup, değişen ihtiyaçlara uygun fırsatlarını da sürdürüyor.

Türk Telekom, mobil müşterilerine kapsama gücünü özgürce yaşayabilmeleri için 'Sil Süpür'den her hafta hediye internet ve dakika kazandırıyor.

Türk Telekom, 4.5G çekim noktası sayısını iki yılda iki katına çıkararak, müşterilerinin hayatında fark yaratan mobil yaşam deneyimi sunuyor.

Verilen bilgiye göre, Türk Telekom, müşterilerine Online İşlemler uygulaması üzerinden ulaşabilecekleri Sil Süpür'le her hafta birbirinden farklı hediyeler sunuyor.

Sil Süpür'de, Türk Telekom mobil abonelerine özel, her yöne dakikalardan 30 GB internete kadar birçok sürpriz hediye mevcut.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri

Türk Telekom, 5G, Ekonomi, Haber

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