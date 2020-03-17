Türk Telekom: Her türlü senaryoya hazırlıklıyız Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Türkiye'nin fiber altyapısının yüzde 80'inde imzası bulunan Türk Telekom olarak her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Operasyonlarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz" dedi.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Türkiye'nin fiber altyapısının yüzde 80'inde imzası bulunan Türk Telekom olarak her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Operasyonlarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz" dedi. Kaynak: Dunya.com