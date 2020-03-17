Türk Telekom: Her türlü senaryoya hazırlıklıyız
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Türkiye'nin fiber altyapısının yüzde 80'inde imzası bulunan Türk Telekom olarak her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Operasyonlarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz" dedi.
17.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:34
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Türkiye'nin fiber altyapısının yüzde 80'inde imzası bulunan Türk Telekom olarak her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Operasyonlarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com