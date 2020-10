Türk Telekom Hatay için 39 bin 276 fidan bağışlıyor

Türk Telekom, Hatay'daki yangınlarda yok olan ormanları yeniden canlandırmak için tüm grup şirketlerindeki her bir çalışanı adına Tarım ve Orman Bakanlığı'na 39 bin 276 fidan bağışladı. Türkiye'nin büyük kurumlarını da ormanlara sahip çıkmaya davet etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Her zaman 'Türkiye'ye değer' dedik ve değerli hissettirmeyi ön planda tuttuk. Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmayı her zaman görev bildik. Hatay'daki yangın içimizi acıttı. Doğanın, yeniden kendine gelmesi için her bir çalışanımız adına bağışladığımız fidanlar ile bu cennet vatanı daha da güzelleştirmek için tüm kurumlarımızı bu seferberliğe katılmaya davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu