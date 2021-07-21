'Telefon Kütüphanesi' uygulaması ile görme engellilerin hayatı kolaylaşıyor
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'Telefon Kütüphanesi' uygulaması ile görme engellilerin hayatı kolaylaşıyor

'Telefon Kütüphanesi' uygulaması ile görme engellilerin hayatı kolaylaşıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi uygulaması, Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma fonksiyonu ile görme engelliler için daha erişilebilir bir yaşam sağlıyor.

Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi uygulaması, Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma fonksiyonu ile görme engelliler için daha erişilebilir bir yaşam sağlıyor. Türk Telekom; görme engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran uygulamaların yanında onların sanatla buluşmasına olanak sağlayan projelere de imza atıyor. Bu kapsamda, 31 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyarete açılan, görme engellilerin sanatla buluşmasını sağlayan Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi de ziyaretçilerini kabul ediyor.

Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, insanı merkeze alan yaklaşımı ile teknolojinin iyilik ve faydaya dönüştüğü sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Türk Telekom'un bu kapsamda 10 yıl önce hayata geçirdiği Telefon Kütüphanesi uygulaması sürekli geliştirilerek görme engellilere sesli kitap dinleme özelliği dışında da kolaylıklar sağlayan bir teknolojiye dönüştü.

PARA TANIMA VE İLAÇ BARKODU OKUMA İLE GÖRME ENGELLİLERİN HAYATI KOLAYLAŞIYOR

Türkiye'de 2017 yılında uygulamaya eklenen Para Tanıma fonksiyonunun görme engellilerin ihtiyaç duydukları her an ve bir başkasına ihtiyaç duymadan ödemelerini güvenle yapabilmelerine olanak sunduğu ifade edildi. Uygulamanın Para Tanıma fonksiyonundan sıklıkla faydalandığını belirten görme engelli kullanıcı Amine Enner Akay, "Yapacağımız ödemeler, aldığımız para üstleri gibi küçük hesaplar için bile bizlerin büyük ihtiyacını karşılayan bu özelliği çok işlevsel buluyorum" dedi.

Sağlık sektörünün dijitalleşmesiyle ilgili ise Türk Telekom, bir ilki daha gerçekleştirerek 2020'de RxMediaPharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı iş birliği ile İlaç Barkodu Okuma özelliğini hayata geçirdiğini kaydetti. Yapılan açıklamaya göre bu özellik ile 6 binden fazla ilacın kullanma talimatı sesli erişimle hizmete sunuldu.

İlaç Barkodu Okuma özelliğini kullanan görme engelli Ali Öztürk, "Bu uygulamadan önce brail isim etiketinin yardımını alıyorduk. Ama biz ilacın yan etkilerini göremiyorduk, anlayamıyorduk. Sadece ismi görüyorduk ama bu uygulamayla hem ilacın ismini hem de kullanıma talimatlarını kimseye ihtiyaç duymadan öğrenebiliyoruz" diye konuştu.

TABLOLAR KONUŞUYOR DİJİTAL RESİM SERGİSİ İLE SANATA KAVUŞUYORLAR

Operatör şirketi, görme engellilerin sanatla buluşmasına olanak sağlayan projelere de imza attığını açıkladı. Bu kapsamda Türk Telekom'un sosyal sorumluluk projesi

Telefon Kütüphanesi kapsamındaki 'Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi' Emine Erdoğan'ın katılımı ile ziyarete açıldı. Sesli betimlemeli tablolardan oluşan eserler, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileniyor.


'Telefon Kütüphanesi' uygulaması ile görme engellilerin hayatı kolaylaşıyor
'Telefon Kütüphanesi' uygulaması ile görme engellilerin hayatı kolaylaşıyor
'Telefon Kütüphanesi' uygulaması ile görme engellilerin hayatı kolaylaşıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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