Türk Telekom, girişimcilik ekosistemini PİLOT Infoday'de buluşturdu
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Türk Telekom, girişimcilik ekosistemini PİLOT Infoday'de buluşturdu

Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, 2013 yılından bu yana PİLOT'tan mezun olan 65 girişime toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği sağladıklarını belirterek, "Mezun olan girişimlerden 24 tanesi, yatırım alarak inovatif iş fikirlerini daha...

Türk Telekom, girişimcilik ekosistemini PİLOT Infoday'de buluşturdu
10.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:46

Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, 2013 yılından bu yana PİLOT'tan mezun olan 65 girişime toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği sağladıklarını belirterek, "Mezun olan girişimlerden 24 tanesi, yatırım alarak inovatif iş fikirlerini daha da büyütme fırsatı yakaladı." dedi.

Türk Telekom, pandemi döneminin girişimciliğe olan etkilerini değerlendirmek üzere girişimcilik ekosistemini PİLOT Infoday'da buluşturdu.

"Yeni Nesil Girişim Sohbetleri" temasıyla gerçekleşen online etkinlikte, pandemi sonrası girişimler için yeni fırsatlar, yatırımcıların radarındaki yeni girişim ve teknolojiler masaya yatırıldı.

Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Karakullukçu, etkinlikte yaptığı konuşmada, pandemi sonrası "yeni normal" ile küresel anlamda oyunun kurallarının bir kez daha değiştiğini ifade ederek, "Bu durum, pek çok yenilikçi beyin ve girişim için de yepyeni fırsatlar demek. Bu fırsatları önceden gören, fark eden ve gerekli çözümleri doğru zamanda üreten girişimler oyuna bir adım önde başlayacak." dedi.

Artık dünya ekonomisine, küçük oluşumlarla başlayan, atik ve çevik teknoloji girişimlerinin yön verdiğini vurgulayan Karakullukçu, "Türkiye, bu anlamda çok büyük potansiyele sahip. Yeni normallerin getirdiği riskleri ve fırsatları tespit etmek çok önemli." diye konuştu.

Girişim hızlandırma programı PİLOT ile yerli ve milli teknoloji girişimleri desteklediklerini aktaran Karakullukçu, şöyle devam etti:

"2013 yılından bu yana PİLOT'tan mezun olan 65 girişime toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği sağladık. Mezun olan bu girişimlerden 24 tanesi, yatırım alarak inovatif iş fikirlerini daha da büyütme fırsatı yakaladı. PİLOT mezunu bu girişimler, 2019'da 350 kişiye istihdam sağladı ve 41 milyon TL ciro elde etti."

"MentalUP, evde kalma döneminde abone sayısını 5,5 milyona çıkardı"

Barış Karakullukçu, büyüme aşamasındaki girişimleri desteklemek amacıyla kurmuş oldukları sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile başta sağlık, eğitim ve enerji sektörleri olmak üzere çeşitli alanlara yatırım yaptıklarını anlattı.

Bu kapsamda Türkiye'nin ilk online sağlık hizmeti platformu DoctorTurkey'e ve dijital patoloji alanında hizmet sunan yerli yazılım şirketi Virasoft'a destek olarak son dönemde önemi çok daha iyi anlaşılan sağlık sektörünün dijitalleşmesi adına hizmetlerini sürdürdüklerini ifade eden Karakullukçu, "Diğer yatırımımız ise eğitim alanında, PİLOT programımızın eski mezunlarından, oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP oldu. Evde kalma döneminde abone sayısını 5,5 milyona çıkararak kendine pazarda önemli bir yer edinmeyi başardı." diye konuştu.

Peak Games'in elde ettiği başarıya da değinen Karakullukçu, şunları kaydetti:

"Peak Games gibi Türkiye'den daha çok hikayenin çıkması lazım. Benim gördüğüm hiçbir eksiğimiz yok. Sadece yeterince denememiş, kaynakları yeterince kullanmamış olabiliyoruz. Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine büyük şirketlerin daha çok yatırım yaptığı, daha çok hikayenin hayata geçmek için destek bulduğu günleri yaşamak durumdayız. Türk Telekom gibi büyük şirketler, bu yatırımların arkasında durursa daha fazla hikayenin çıkacağına eminiz. Peak Games, yakın zamanın en güzel hikayesi olarak gururumuz oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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