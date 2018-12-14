Türk Telekom, Gelen Tepkiler Üzerine Kotasız İnternet Tarifelerini Aşağı Çekerek Yeniden Yayınladı

Belli bir kotayı aşan kullanıcıların internet hızını düşüren Adil Kullanım Kotası (AKK/AKN) dönemi 1 Ocak'ta sona eriyor. Servis sağlayıcılar da yeni dönem fiyatlarını tek tek açıklamaya başlarken fiyatlardaki artışlar tüketicilerin tepkisine neden olmuştu. Fiyat tarifesini ilk açıklayan Türk Telekom'un fiyat tarifesi tüketiciler tarafından yüksek bulunmuş ve tepki oluşturmuştu. Yaşanan gelişme üzerine Türk Telekom, fiyat tarifesini internet sitesinden kaldırarak yeni fiyat tarifesini yayınladı. Türk Telekom'un yeni fiyat listesinde tarifelerin daha uygun hale getirildiği görüldü.

1 OCAK ÖNCESİ TAAHHÜTLÜ ABONELER AYNI FİYATTAN HİZMET ALACAK

Yeni dönem fiyatlarını açıklayan ilk şirketlerden biri Türk Telekom oldu. Türk Telekom'un yeni tarifelerinde fiyat artışları dikkat çekerken, daha sonra sitesindeki paket seçeneklerini kaldırdı ve ilgili sayfada tek bir açıklama yer aldı:

"Türkiye'nin interneti Türk Telekom olarak, 1 Ocak'tan itibaren yepyeni bir dönem başlatıyoruz. Mevcut müşterilerimiz 1 Ocak'tan itibaren mevcut paketlerinin hızında ve ek hiçbir ücret ödemeden limitsiz internetten faydalanabilecek."

1 Ocak tarihinden önce taahhüt vererek aboneliğini devam ettiren kullanıcılar, fiyatlarında hiçbir değişiklik olmadan kullandıkları internet paketini Adil Kullanım Kotası olmadan kullanmaya devam edecek.

İşte Türk Telekom'un yeniden yayınladığı AKK'siz tarifelerinin fiyatları:

4 Mbps: 59,90 TL

6 Mbps: 69,90 TL

8 Mbps: 79,90 TL

16 Mbps: 92,90 TL

24 Mbps: 119,90 TL

35 Mbps: 149,90 TL

50 Mbps: 249,90 TL

100 Mbps: 335,90 TL

Türk Telekom'un ilk yayınladığı ve tepkilere neden olan fiyat tarifesi ise şöyleydi: