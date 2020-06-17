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Türk Telekom, gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde

Türk Telekom, 2020-2021 sezonunda da FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Türk Telekom, gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde
17.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:55

Türk Telekom, 2020-2021 sezonunda da FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç. "Şampiyonlar Ligi'nde final hedefimize doğru ilerlerken, önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Bu doğrultuda gelecek sezon da FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde başkentimizi ve ülkemizi temsil edeceğiz" dedi.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi başarıyla temsil ederek son 8 takım arasına kalan Türk Telekom, yeni sezonda da Basketbol Şampiyonlar Ligi ile devam kararı aldı. Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, 2020-2021 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde ter dökeceklerini belirtti. Kıraç, "Şampiyonlar Ligi'nde final hedefimize ilerlerken, önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Bu doğrultuda gelecek sezon da FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde başkentimizi ve ülkemizi temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ankara rakiplerin çekindiği bir deplasman"

Korona virüs salgınıyla birlikte liglerin tescil edilmesi kararının ardından çalışmalara başladıklarını kaydeden Kıraç, ilk iş olarak önümüzdeki sezonun planlamasını yaptıklarını dile getirerek şu değerlendirmede bulundu: "Ligde ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde başarılı maçlar çıkardık. Ankara'nın rakiplerimizin çekindiği bir deplasman haline gelmesini sağladık. Türkiye Kupası'nda finale çıkma şansını Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olan Fenerbahçe'ye son topta kaybederek yitirdik. Süper Lig'de Play-Off hedefimize ilerlerken, tüm dünyayı etkileyen bir pandemi ortamı oluştu. Federasyonumuz, sporcu ve personel sağlığı için en doğru kararı aldı."

"Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hayal değil"

Ertelenen Basketbol Şampiyonlar Ligi 8'li finallerinin tek maçlık eleme usulü oynanacağını hatırlatan Kıraç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasına kalarak önemli bir başarı elde ettik. Ertelenen finallerde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, finalleri geçip kupaya ulaşmayı hedefliyoruz. Kupada üst üste aldığımız galibiyetlerle önemli bir favori olduğumuzu gösterdik. Kupayı Ankara'ya getirmek için teknik ekibimizle iş birliği içinde, özenli bir şekilde hedeflerimizi belirledik. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun hayal olmadığını seyircimize göstermek istiyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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