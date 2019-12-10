Haberler » Spor » Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Unet Holon'u ağırlayacak - Spor

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Unet Holon'u ağırlayacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 8. maçında yarın İsrail temsilcisi Unet Holon'u konuk edecek.

10.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:34
Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Unet Holon'u ağırlayacak

Erkek Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 8. maçında yarın İsrail temsilcisi Unet Holon'u konuk edecek.

Ankara Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.


Geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan başkent ekibi, A Grubu'nun 2. sırasında yer alıyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler