Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Unet Holon'u ağırlayacak
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 8. maçında yarın İsrail temsilcisi Unet Holon'u konuk edecek.
10.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:34
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 8. maçında yarın İsrail temsilcisi Unet Holon'u konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
Geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan başkent ekibi, A Grubu'nun 2. sırasında yer alıyor.
Kaynak: AA
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