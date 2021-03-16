Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Nizhny Novgorod ile karşılaşacak
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Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Nizhny Novgorod ile karşılaşacak

16.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:37
Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Nizhny Novgorod ile karşılaşacak

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom, yarın Rusya'nın Nizhny Novgorod takımını konuk edecek.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom, yarın Rusya'nın Nizhny Novgorod takımını konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Türk Telekom grupta 3. maçına çıkacak. Play-off turunda Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u Ankara'da 83-76 mağlup eden Türk Telekom, deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımına 74-65 yenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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