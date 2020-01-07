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Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Lietkabelis'i ağırlayacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 10. maçında yarın Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i konuk edecek.

07.01.2020 09:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:36
Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Lietkabelis'i ağırlayacak

Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 10. maçında yarın temsilcisi Lietkabelis'i konuk edecek.

Ankara Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 9 haftada 6 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Türk Telekom, A Grubu'nda 3. sırada yer alıyor.

Türk Telekom, 6. sıradaki Litvanya temsilcisini deplasmanda 91-77 mağlup etmişti.

Kaynak: AA
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