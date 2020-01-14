Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde BAXI Manresa'yı ağırlayacak
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 11. maçında yarın İspanya temsilcisi BAXI Manresa'yı konuk edecek.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 11. maçında yarın İspanya temsilcisi BAXI Manresa'yı konuk edecek.
Grupta iki takımın da 7 galibiyet ve 3 mağlubiyeti buluyor. Başkent ekibi, maçı kazanması halinde liderliği BAXI Manresa'dan devralacak.
Müsabaka, saat 20.00'de Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
Türk Telekom, deplasmanda karşılaştığı İspanyol temsilcisine 80-75 yenilmişti.