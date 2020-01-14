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Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde BAXI Manresa'yı ağırlayacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 11. maçında yarın İspanya temsilcisi BAXI Manresa'yı konuk edecek.

14.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:10
Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde BAXI Manresa'yı ağırlayacak

Erkek Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 11. maçında yarın İspanya temsilcisi BAXI Manresa'yı konuk edecek.

Grupta iki takımın da 7 galibiyet ve 3 mağlubiyeti buluyor. Başkent ekibi, maçı kazanması halinde liderliği BAXI Manresa'dan devralacak.

Müsabaka, saat 20.00'de Ankara Salonu'nda oynanacak.

Türk Telekom, deplasmanda karşılaştığı İspanyol temsilcisine 80-75 yenilmişti.

Kaynak: AA
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