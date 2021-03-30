Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde AEK'yı konuk edecek
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Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde AEK'yı konuk edecek

Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde AEK'yı konuk edecek

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nun 5. haftasında Türk Telekom, yarın Yunanistan temsilcisi AEK'yı ağırlayacak.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nun 5. haftasında Türk Telekom, yarın Yunanistan temsilcisi AEK'yı ağırlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Gruptaki ilk 4 maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan ve üçüncü sırada bulunan Türk Telekom, AEK karşısında tamam ya da devam müsabakasına çıkacak. Mavi-beyazlıların rakibine kaybetmesi durumunda, son maçlar öncesi gruptan çıkma şansı bitecek.

İlk maçta Yunanistan temsilcisine rakip sahada 74-65 yenilen Türk Telekom, ikili averajı almak için de mücadele edecek.

AEK ise grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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