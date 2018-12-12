Türk Telekom Farklı Kazandı
Eurocup C Grubu 9. haftasında Türk Telekom, sahasında Dolomiti Energia Trentino'u 84-77 mağlup etti.
Eurocup C Grubu 9. haftasında Türk Telekom, sahasında Dolomiti Energia Trentino'u 84-77 mağlup etti.
Salon: Ankara Hakemler: Piotr Pastusiak (Polonya) xx, Rain Peerandi (Estonya) xx, Clemens Fritz (Almanya) xx Türk Telekom: Landesberg xxxx 24, Yunus Sonsırma x 3, Gabriel xx 13, Campbell x 3, Stimac xxx 20, Redding xx 9, Ender Arslan xx 5, Metin Türen xx, Kaya Peker xx 7 Başantrenör: Burak Gören Dolomiti Energia: Marble xxx 18, Pascolo xxx 18, Craft x 5, Gomes xxx 16, Hogue xx 11, Mezzanotte x, Forray x 4, Mian x 3, Lechthaler x 2 Başantrenör: Maurizio Buscaglia 1. periyot: 19-22 (Dolomiti Energia Trentino lehine) Devre: 42-45 (Dolomiti Energia Trentino lehine) 3. periyot: 61-61 (Dolomiti Energia Trentino lehine)
(Cem Geçim/İHA)