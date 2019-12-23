Türk Telekom evinde galip

23.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:20

Kıran kırana geçen mücadelede Türk Telekom evinde Gaziantep Basketbol'u uzatmalar sonucu 88-84 yenerek Play-Off potasına çıkma yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Türkiye'yi FIBA Şampiyonlar Liginde temsil eden Türk Telekom, ING Basketbol Süper Liginin 13'üncü haftasında Gaziantep Basketbol'u konuk etti.

Maça iki takım da temkinli başlarken savunmada sertlik dikkati çekti. İlk 4 dakika 5-5'lik eşitlikle geçilirken Türk Telekom bu süre zarfında sayılarını dış atışlarla buldu. Hakem molasının ardından farkı açan Türk Telekom ilk çeyreği 23-15 önde kapattı. İlk çeyrekte Türk Telekom adına Nick Johnson skor yükünü üstlenerek 11 sayı kaydetti.

Türk Telekom üstün oyununu ikinci çeyrekte de devam ettirdi. Savunma anlamında başarılı işler çıkaran başkent ekibi, konuk ekibin hücumlardan boş dönmesini sağladı. 13'üncü dakikada 8-0'lık seri yakalayan Türk Telekom, 33-19'luk üstünlüğe ulaştı. Konuk ekip Jelovac ve Crawford ile sayı üreterek farkı eritti. Ev sahibi ekip devreye 48-42 üstünlükle gitti.

Kıran kırana mücadele uzatmalara taşındı

Konuk ekip, üçüncü çeyreğin başında Buva'nın smacının ardından Crawford'un elinden bulduğu üçlükle farkı 1'e indirdi: (48-47). Karşılıklı sayılarla iki takım da birbirine üstünlük kurmakta zorlanırken, hakem molasına 57-57 eşitlikle gidildi. Buva ile pota altında etkili olan Gaziantep Basketbol, üçüncü çeyreğin skorunu 63-59 lehine belirledi.

Dördüncü çeyrekte dinamik bir görüntü çizen Türk Telekom, R.J. Hunter ve Nick Johnson'un elinden bulduğu sayılarla maça yeniden ortak oldu. Skor üstünlüğü sürekli el değiştirirken son 1 dakikaya konuk ekip 79-77 önde girdi. Bitime 10 saniye kala Türk Telekom'un Amerikalı forveti Kylie Wiltjer, turnikesiyle maçı uzatmalara taşıdı.

5 dakikalık uzatma bölümüne iyi başlayan Türk Telekom, kıran kırana mücadeleye sahne olan maçı 88-83 kazandı. Maçın en skorer ismi Türk Telekom'dan R.J Hunter olurken, başkent ekibinden tam 6 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal, Can Mavisu, Serhat Büker

Türk Telekom: Johnson 13, Muhammed Mustafa Baygül 11, Fall 11, Campbell 11, Wiltjer 10, Hunter 19, Şafak Edge 3, Akif Egemen Güven 5, Metin Türen 5, Enes Berkay Taşkıran

Gaziantep Basketbol: Orhan Aydın Haciyeva, Crawford 11, Vasiliauskas 8, Rich 17, Buva 26, Murat Göktaş, Jelovac 18, Erol Can Çinko, İsmail Cem Ulusoy 4

1. Periyot: 23-15

Devre: 48-42

3. Periyot: 63-59

4.Periyot: 79-79

1.Uzatma: 88-84

(İHA)

Kaynak: İHA