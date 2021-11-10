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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı'nda transfer

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı'nda transfer

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, oyun kurucu Anthony Clemmons'u transfer etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, oyun kurucu Anthony Clemmons'u transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sezona Dinamo Sassari takımıyla başlayan 1,92 metre boyundaki oyun kurucu Anthony Clemmons'u renklerimize bağladık." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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