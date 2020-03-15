Türk Telekom EBA için ücretsiz internet tanımlamalarına başladı
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Türk Telekom EBA için ücretsiz internet tanımlamalarına başladı

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yaptıkları protokol çerçevesinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımına sunacakları 3 GB ücretsiz interneti Türk Telekom olarak 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardıklarını belirterek, "EBA sistemi...

15.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:36
Türk Telekom EBA için ücretsiz internet tanımlamalarına başladı

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yaptıkları protokol çerçevesinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımına sunacakları 3 GB ücretsiz interneti Türk Telekom olarak 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardıklarını belirterek, "EBA sistemi için internet tanımlamalarına başladık, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla sistemi kullanabilecekler." dedi.

Dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığınca 23 Mart Pazartesi gününden itibaren EBA ile evde eğitim süreci başlayacak.

Kıraç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de söz konusu sistemi kullanacak 18 milyon öğrenci bulunduğunu ifade ederek, EBA'nın MEB ile uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları bir platform olduğunun altını çizdi.

MEB ile yaptıkları protokol gereği EBA kullanımına sağlayacakları 3 GB ücretsiz interneti, öğrencilerin kullanabilmesi için Türk Telekom olarak 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardıklarını vurgulayan Kıraç, "EBA sistemi için internet tanımlamalarına başladık, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla sistemi kullanabilecekler." ifadesini kullandı.

Kıraç, ücretsiz internet kotasının sadece EBA kullanımları için geçerli olduğunu belirterek, öğrencilerin bu süreçte eğitime odaklanmalarını istediklerini aktardı.

Türk Telekom olarak Türkiye'de 40 binin üzerindeki okula erişim altyapısı sağladıklarına işaret eden Kıraç, "İlk defa bu kadar büyüklükte bir uygulama olacak. Hepimiz buna hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Yapay zeka ile eksik konuların geri bildirimi

Kıraç, EBA'nın büyük bir platform olduğunu, öğrenciler arasında fırsat eşitliğini sağlamayı amaçladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Platformun en önemli tarafı içerik. Kendi Türk Telekom data merkezlerinde tuttuğumuz ve kendi eğitim şirketimiz Sebit'in geliştirdiği içerikler mevcut. 'Vitamin' zaten dünya çapında bir marka oldu. Her sınıfa özel MEB müfredatına uygun dijital eğitim içerikleri bulunuyor. Buna ek olarak Sebit'in geliştirdiği '

Raunt'ta üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize kişiye özel hazırlanmış içerikler var. Biz öğrencilerimizin ölçme değerlendirmelerinde de yapay zeka ile nerelerde eksikleri ve geliştirilmesi gereken konuları var bunları da sağlamayı çalışıyoruz."

Kıraç, EBA'nın şehir, ilçe, kırsal gözetimi olmaksızın tüm öğrenciler için içerik sunduğuna işaret ederek, bunun eğitimin yanı sıra bir etkileşim platformu da olduğunu söyledi.

EBA, öğretmen ve öğrencilerin platforma yükleme gerçekleştirebileceği, karşılıklı iletişimin yapılabildiği interaktif bir platform olduğunu belirten Kıraç, "Bu platform devamlı gelişim içerisinde. Dolayısıyla Türkiye'nin dijitalleşmesinde eğitim alanında yapılmış en büyük işlerden bir tanesi." dedi.

Yurt dışından dönemeyen abonelere destek

Kıraç, Kovid-19 nedeniyle dünyada şu anda birçok ülkeye giden ancak uçuş yasağı nedeniyle dönemeyen abonelerin bulunduğunu belirterek, "Onlara bulundukları ülkede kullanabilmeleri için ücretsiz internet, ses ve SMS tanımlamaları yaptık. Zor zamanlarında bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Tanımlamaları yapıyoruz, yurt dışındaki abonelerimiz ücretsiz internetlerini bugünden itibaren kullanmaya başlayabilir." şeklinde konuştu.

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Türk Telekom EBA için ücretsiz internet tanımlamalarına başladı

Kaynak: AA

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Türk Telekom EBA için ücretsiz internet tanımlamalarına başladı

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