Türk Telekom, Dinamo Sassari'yi ağırlayacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'yi konuk edecek.

22.10.2019 09:58
Türk Telekom, Dinamo Sassari'yi ağırlayacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'yi konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

Başkent ekibi, gruptaki ilk maçında konuk olduğu İsrail temsilcisi UNET Holon'u 82-79 yenmişti. Dinamo Sassari ise Litvanya ekibi Lietkabelis'i sahasında 79-78 mağlup etmişti.

Kaynak: AA
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