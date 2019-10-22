Türk Telekom, Dinamo Sassari'yi ağırlayacak
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'yi konuk edecek.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'yi konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.
Başkent ekibi, gruptaki ilk maçında konuk olduğu İsrail temsilcisi UNET Holon'u 82-79 yenmişti. Dinamo Sassari ise Litvanya ekibi Lietkabelis'i sahasında 79-78 mağlup etmişti.