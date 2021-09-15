Türk Telekom, 'Deathloop'u oyunseverlerle buluşturuyor - Haberler
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Türk Telekom, "Deathloop"u oyunseverlerle buluşturuyor

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Türk Telekom,

Oyuncuların heyecanına dijital oyun platformu Playstore ile ortak olan Türk Telekom, Arkane Studios'un beklenen oyunu Deathloop'u oyunseverlere sunuyor.

Oyuncuların heyecanına dijital oyun platformu Playstore ile ortak olan Türk Telekom, Arkane Studios'un beklenen oyunu Deathloop'u oyunseverlere sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, dijital oyun platformu Playstore ile Dishonored serisinin arkasındaki ödüllü stüdyo Arkane Lyon imzalı Deathloop'u, dünya ile aynı anda oyuncularla buluşturuyor.

Deathloop, aynı günü tekrar tekrar yaşadığı Blackreef adasında gizemli bir zaman döngüsünde tutsak kalmış Colt'un bunu kırma çabasını konu ediniyor. Atmosferiyle dikkati çeken Deathloop, oyunculara her aşamada yeni stratejiler oluşturacakları, yeni yetenekler kullanabilecekleri bir deneyim sunarak maceraya davet ediyor.

Oyunseverler, Deathloop'u fiyat avantajı ile 289 TL'den satın alabiliyorken, Türk Telekom evde internet müşterileri faturaya ek 12 aya varan taksit imkanıyla, Türk Telekom müşterisi olmayan oyuncular ise mobil ödeme ve kredi kartı seçeneğiyle oyuna sahip olabiliyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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