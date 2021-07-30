Türk Telekom'dan yangın bölgesine 100 bin fidan bağışı
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Türk Telekom'dan yangın bölgesine 100 bin fidan bağışı

Türk Telekom'dan yangın bölgesine 100 bin fidan bağışı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Telekom, başta Antalya'nın Manavgat ilçesinde olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlarda yok olan ormanlara yeniden hayat vermek için fidan bağışı seferberliği başlattığını duyurdu.

Türk Telekom, başta Antalya'nın Manavgat ilçesinde olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlarda yok olan ormanlara yeniden hayat vermek için fidan bağışı seferberliği başlattığını duyurdu. Şirket; çalışanları, bayileri ve tüm iş ortakları adına Tarım ve Orman Bakanlığı'na 100 bin fidan bağışladığını bildirdi.

Türk Telekom, orman yangınlarında zarar gören alanları tekrar yeşillendirmek için harekete geçtiğini kaydetti. Şirket, Antalya'nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlarda yok olan ormanlara yeniden hayat vermek için grup şirketlerindeki çalışanları, bayileri ve tüm iş ortakları adına, Tarım ve Orman Bakanlığı'na 100 bin fidan bağışladığını duyurdu.

"DOĞA İÇİN FİDAN SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom olarak, çevre duyarlılığı konusundaki farkındalığı artırmayı her zaman amaç edindik. Güzel yurdumuzun farklı bölgelerinde meydana gelen yangınlar karşısında duyduğumuz üzüntüyü tarif etmek zor. Geleceğimiz ve nefesimiz olan ormanların yeniden canlanmasına katkıda bulunmak için Türk Telekom Grubu çalışanlarımız, bayilerimiz ve tüm iş ortaklarımız adına fidan bağışı gerçekleştirdik. Bu vesile ile tüm kişi ve kurumlarımızı, yangınlarda zarar gören bölgelerdeki doğal hayatı tekrar canlandırmayı amaçladığımız bu seferberliğe katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

TTAKE EKİBİ BÖLGEDE GÖREV BAŞINDA

Türk Telekom çalışanlarının gönüllülük esası ile bir araya gelerek oluşturdukları, Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) de AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda yangınla mücadele etmeye destek oluyor. TTAKE, ihtiyaç sahiplerine destek olarak yaraları sarmaya çalışıyor.


Türk Telekom'dan yangın bölgesine 100 bin fidan bağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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