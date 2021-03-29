Türk Telekomlu esnafın faturası aylık 10
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türk Telekomlu esnafın faturası aylık 10

Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Türk Telekomlu esnafın faturası aylık 10

Türk Telekom, yeni "iş telefonu" kampanyasıyla esnafa desteğini sürdürürken, kampanya kapsamında sabit hat satın alan esnaf, ilk 6 ay sadece 10 TL fatura ödemesi yapacak.

Çevrecilerin dikkati, dünyaca ünlü koyda yapılan kaçak inşaatı ortaya çıkardı
Çevrecilerin dikkati, dünyaca ünlü koyda yapılan kaçak inşaatı ortaya çıkardı

Türk Telekom, yeni "iş telefonu" kampanyasıyla esnafa desteğini sürdürürken, kampanya kapsamında sabit hat satın alan esnaf, ilk 6 ay sadece 10 TL fatura ödemesi yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, insan odaklı yaklaşımıyla Türk Telekom, müşterilerinin beklentileri ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam ediyor.

Salgın döneminden olumsuz etkilenen esnafa destek olmak amacıyla hazırlanan kampanya kapsamında, Türk Telekom'dan iş telefonu alan yeni müşteriler ilk 6 ay sadece 10 TL ödeyecek. Sonraki 24 ay ise pakete göre değişen indirimli sabit fiyatlardan faydalanmaya devam edecek.

Kampanya kapsamında internet paketi satın alan müşteriler de limitsiz internet paketinden ilk 6 ay 10 TL ödeyerek faydalanacak.

4 farklı paket seçeneğinin yer aldığı "esnaf destek paketi", salgın sonrasında da devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, Türk Telekom'un her zaman esnafın yanında olduğunu belirterek, "Pandemiden en çok etkilenenlerin başında esnafımız geliyor. Türk Telekom olarak herkes için erişilebilir iletişim ilkemizle esnafımızın yükünü hafifletmek için bir kampanya başlattık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Guy Ritchie Binnur Kaya Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Roma Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Telekomlu esnafın faturası aylık 10 - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 11:42:20. #1.16#
title