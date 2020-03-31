Türk Telekom'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'yi aşkın katkı Türk Telekom, Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'yi aşkın bağışla katıldığını duyurdu.

Türk Telekom, Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'yi aşkın bağışla katıldığını duyurdu.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, sosyal medya hesabından Türk Telekom'un, Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'yi aşkın bağışla katıldığını belirtti.

Önal paylaşımında, "Türk Telekom olarak, her bir çalışanımız adına bir aylık net asgari ücrete karşılık gelen, toplamda 40 milyon TL'yi aşkın bağışla Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldık. Bu mücadeleden birlikte güçlenerek çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA