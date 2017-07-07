Türk Telekom'dan Kadınlara Özel Kampanya

Türk Telekom'un "Şimdi Senin Zamanın" diyerek kadınlara yönelik başlattığı kampanya kapsamında, haftada bir saat ücretsiz konuşma ve aylık 2 GB sosyal medya paketi hediye ediliyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, başlattığı yeni kampanya kapsamında, kadın müşterilerine aylık tek seferde yapacakları 25 TL yükleme karşılığında hem her yöne haftada bir saat konuşma hem de aylık 2 GB sosyal medya paketi birden hediye ediyor.



"Şimdi Senin Zamanın" sloganıyla hayata geçirilen kampanyanın sosyal medya paketi kapsamında, WhatsApp için 1 GB, Facebook ve Twitter için 1GB olmak üzere aylık toplam 2 GB cepten internet paketi veriliyor.



Türk Telekom'un faturasız tarifelerini kullanmakta olan veya faturasız tarifelerinden birine yeni geçiş yapan tüm kadınlar, kampanya kapsamında artık doyasıya konuşurken, sosyal medyada da diledikleri gibi vakit geçirebilecek. Kampanyadaki bir saatlik konuşma hakkı bitene kadar haftanın her günü saat 13.00 ile 14.00 arasında kullanılabiliyor. Kampanya kapsamındaki 2 GB data paketi ise 30 gün süreyle geçerli oluyor.