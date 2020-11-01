Türk Telekom'dan İzmir depremi açıklaması Açıklaması
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Türk Telekom'dan İzmir depremi açıklaması Açıklaması

01.11.2020 18:19 | Son Güncelleme: 01.11.2020 18:22
Türk Telekom'dan İzmir depremi açıklaması Açıklaması

Türk Telekom, İzmir'de meydana gelen depremin ardından, hasar görmüş veya yıkık binalardaki kullanıcıların mağdur olmaması adına, evde/işte internet, sabit telefon ve Tivibu abonelikleri için müşterilerine hat dondurma, fatura erteleme ve cezasız iptal seçenekleri, mobil abonelerine ise GB...

Türk Telekom, İzmir'de meydana gelen depremin ardından, hasar görmüş veya yıkık binalardaki kullanıcıların mağdur olmaması adına, evde/işte internet, sabit telefon ve Tivibu abonelikleri için müşterilerine hat dondurma, fatura erteleme ve cezasız iptal seçenekleri, mobil abonelerine ise GB ve dakika faydaları sunduklarını duyurdu.

Türk Telekom'un internet sitesinde yer alan açıklamada, büyük bir üzüntüye neden olan deprem sonrasında seferber olunduğu belirtilirken, şunlar kaydedildi:

"Kesintisiz iletişimi sağlamak adına tüm tedbirleri aldık ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın her türlü iletişim ihtiyaçlarını aksaklığa ve mağduriyete mahal vermeden karşılamak için hız kesmeden çalıştık. Depremde hasar görmüş veya yıkık binalardaki kullanıcılarımızın mağdur olmaması adına, evde/işte internet, sabit telefon ve Tivibu abonelikleri için müşterilerimize; hat dondurma, fatura erteleme ve cezasız iptal seçenekleri, mobil abonelerimize GB ve dakika faydaları sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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