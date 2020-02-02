Türk Telekom'dan ilk 5G canlı maç yayını

02.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:33

Türk Telekom, Türkiye'nin ilk gerçek 5G canlı maç yayınını 360 derece kamera açısı deneyimiyle gerçekleştirdi.



Türk Telekom, 360 derece kamera açısıyla VR (sanal gerçeklik) teknolojisini kullanarak Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basketbol karşılaşmasında Türkiye'nin ilk 5G canlı maç yayını deneyimini yaşattı. Türk Telekom Ümraniye Teknopark'ta VR gözlüklerle bu deneyime Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile katılımcılar şahitlik etti.



Yayın, Türk Telekom'un Huawei ile kurduğu canlı 5G test şebekesi üzerinden ve yazılım firması Garage Atlas'ın sağladığı 360 derece kamera açısıyla 4K çözünürlüğünde aktarıldı.



Önal: "5G'ye en hazır operatör Türk Telekom"



Bu deneyim ile ilgili düşüncelerini paylaşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Çocukluğumdan beri spora çok büyük bir merakım var. Gençliğimde tuttuğum takımın maçlarına gidemediğimde üzülüyordum. Bir de dünyanın öbür ucunda gerçekleşen, yine orada olmayı dilediğimiz sayısız etkinlik var. Bugün o hayallerin gerçek olduğu bir gün. Türkiye'nin gerçek manada ilk 5G canlı yayını izlemek için bir araya geldik. Bunun için basketbolu özellikle seçtik. Basketbolun bizim için ayrı bir önemi var. İki sezondur da Türkiye Basketbol Süper Lig maçlarının da yayıncısıyız. TBF ile olan iş birliğimizden son derece mutluyuz. Bu bağlamda Hidayet Türkoğlu'na teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ülkemizin en ücra köşelerine kadar uzanan fiber altyapımızı son 10 yılda 10 kattan fazla artırarak 305 bin kilometre kablo ile 7,5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğa çıkardık. Mobil baz istasyonlarımızın yarısına yakınını 5G'nin yapı taşı fiber ile altyapımıza bağladık. 5G alanında geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra şu an Türk Telekom'un, fiber altyapı yaygınlığı bakımından da 5G'ye en hazır operatör konumunda olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Diğer yandan, önümüzdeki dönemde hayatımızın birçok alanında yer alacak 5G teknolojisini TV yayıncılığı gibi farklı platformlarda da kullanacağız" diye konuştu.



Türkoğlu: "Türk Telekom'a teşekkür ediyoruz"



Böyle bir teknolojiyi test etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da, "Bugün önemli bir güne şahitlik edeceğimiz için çok heyecanlıyız. Türk Telekom'un teknolojiyi hayatımıza entegre etmesinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Teknoloji artık hayatımızın bir parçası. Bu anlamdaki yatırımlar ülkemiz adına her zaman çok değerli olmuştur. Bugün bizi ayrıca heyecanlandıran da ilkleri yaşıyor olmamız. Bugün 5G'yi hayatımıza kazandıracağımız ve ilk defa da canlı izleyeceğimiz bir spor müsabakasının basketbol olması bizi ayrıca gururlandırdı. Böyle bir teknolojinin hayatımıza dahil olması benim için de büyük avantaj olacaktır. Haftada 8 maç yayınlanıyor. Bazen gidemediğimiz maçlar da oluyordu. Bu sayede gidemediğimiz maçları da oradaymışız gibi izleme fırsatı bulacağız. İnanıyorum ki bu teknolojiyle basketbolun izlenme oranı da artacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA