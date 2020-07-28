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Türk Telekom'dan girişimciliğe 1,2 milyon liralık destek

Türk Telekom'un teknoloji odaklı erken aşama girişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği PİLOT'un 8'inci dönem girişimleri kapsamında, seçilen 8 ekibe toplamda 1,2 milyon lira ile yatırım sağlayan firma ayrıca iş birliği olanağı da tanıyor.

Türk Telekom'dan girişimciliğe 1,2 milyon liralık destek
28.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:38

Türk Telekom'un teknoloji odaklı erken aşama girişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği PİLOT'un 8'inci dönem girişimleri kapsamında, seçilen 8 ekibe toplamda 1,2 milyon lira ile yatırım sağlayan firma ayrıca iş birliği olanağı da tanıyor.

Türk Telekom'un açıklamasına göre, firmanın Türkiye'de girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla 2013 yılında hayata geçirdiği PİLOT girişim hızlandırma programının 8'inci dönem girişimleri belirlendi.

Türk Telekom, farklı alanlarda uygulama geliştiren teknoloji odaklı 8 ekibe, toplamda 1,2 milyon lira nakit desteği ile birlikte iş birliği yapma fırsatı sunacak.

"Girişimlerden 350 istihdam, 41 milyon lira ciro sağlandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, Türk Telekom'un, teknolojiye yaptığı yatırımlarla inovasyon ve girişimcilik konularına öncülük ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"PİLOT'tan bugüne kadar 65 girişim mezun oldu. Girişimlere toplamda 4 milyon liranın üzerinde nakit desteği verdik. Destek verdiğimiz girişimler geçtiğimiz yıl 350 kişiye istihdam sağladı, 41 milyon lira ciro elde etti. Girişimlere verdiğimiz destekle ülke ekonomisine katkı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Yeni dönemde PİLOT kapsamında girişimlere yaptığımız yatırım miktarını önemli ölçüde artırdık. Her ekibe 150 bin lira nakit desteğinin yanı sıra aynı zamanda güçlü bir mentor desteği de sağlıyoruz. Desteklediğimiz girişimlerin küresel çapta başarılara imza atmasını istiyoruz."

Türkiye'de özel sektör tarafından yürütülen ilk girişim hızlandırma programı olan PİLOT'un yeni dönemine seçilen ekipler, iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için 12 hafta boyunca sektör profesyonelleri ile başarılı girişimci ve yatırımcılardan oluşan Türk Telekom mentor ağından geri bildirim alacaklar. Bu doğrultuda fikirlerini daha da ileri taşıyacak girişimler, Türk Telekom'un güçlü teknoloji altyapısının yanı sıra ofis alanı, bulut hizmetleri ve mobil iletişim desteği gibi imkanlardan faydalanacaklar. Türk Telekom ayrıca, ekiplere program süresince ve sonrasında çeşitli mecralarda tanıtım desteği de sağlayacak.

Kaynak: AA

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