Türk Telekom'dan Geri Dönüşümlü Bez Poşet

Türk Telekom, 1 Ocak 2019'dan itibaren uygulamaya konulacak ücretli poşet uygulamasına, vatandaşlara bez poşet dağıtarak destek verdi.

Türk Telekom, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Samsun'da başlatılan kampanya ile vatandaşlara ücretsiz geri dönüşümlü bez poşet dağıttı.

Türk Telekom Bölge Müdürü Baki Günay, naylon poşetlerin çevre kirliğinin büyük etkeni olduğunu söyledi.

Türkiye'de her yıl 30 milyar naylon poşetin çevreye saçıldığına işaret eden Günay, "Bu poşetler doğada 100 yıl gibi uzun sürede çözümlenebiliyor. Dolayısıyla bir naylon poşet, gelecek nesillerimizi etkiliyor. Daha iyi çevre ve daha iyi bir yaşam için bez poşet kampanyası başlattık. Hazırlattığımız bez poşetleri vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Amacımız çevre kirliliğinin önüne geçmek." dedi.

Günay, bez poşetlerin 1 yıl boyunca rahatlıkla kullanılabileceğini vurgulayarak, diğer kurumlara da örnek olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA