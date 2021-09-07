Türk Telekom'dan gençler için "Bulut Bilişim Kampı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Telekom'dan gençler için "Bulut Bilişim Kampı"

Türk Telekom'dan gençler için 'Bulut Bilişim Kampı'
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Türk Telekom, bulut teknolojileri alanında kariyerine güçlü bir başlangıç yapmak isteyen gençler için "Bulut Bilişim Kampı" düzenliyor.

Türk Telekom, bulut teknolojileri alanında kariyerine güçlü bir başlangıç yapmak isteyen gençler için "Bulut Bilişim Kampı" düzenliyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 11-20 Ekim'de ilki yapılacak kamp, ilk 3'e girenlerin toplam 33 bin TL değerinde ödülün sahibi olmasıyla tamamlanacak.

İnsanı merkeze alan yaklaşımıyla Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştüren çalışmalarına devam ederken, genç yeteneklerin kariyerini Gelişim Üssü projeleriyle desteklemeyi sürdürüyor.

Türk Telekom, Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl ilki düzenlenecek Bulut Bilişim Kampı ile bilişim teknolojileri alanında gençlerin kariyerlerine katkı sağlayacak bir gelişim fırsatı sunuyor. Günlük hayatı kolaylaştıran ve geleceğin mesleği olan bulut teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyen gençlere eğitim fırsatı sunan kamp, 11-20 Ekim'de çevrim içi yapılacak.

İlk 3'e girenlere 33 bin TL ödül

Kampa davet edilen gençler, alanında uzman isimlerden 20 saatin üzerinde ücretsiz eğitim alırken, sektörün öncü isimlerinin yer aldığı panellere katılabilecek, kamp sonunda ise kariyerlerinde fark yaratacak bir eğitim sertifikasının sahibi olacak. Ayrıca, kamp sonundaki proje yarışması ve kamp boyunca gösterdikleri performans açısından değerlendirilen katılımcılardan dereceye giren üçüncüye 8 bin TL, ikinciye 10 bin TL ve birinciye 15 bin TL olmak üzere toplamda 33 bin TL değerinde ödül verilecek.

Lisans veya yüksek lisans öğrencileri ile en fazla 2 yıl önce bir lisans programından mezun gençler, 6-19 Eylül'de https://turktelekomkariyer.com.tr/bulut-bilisim/ adresi üzerinden kampa başvuru yapabilecek.

Kampın tüm değerlendirme aşamaları ve eğitimleri çevrim içi ilerleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

TOKİ'den yılın ikinci kampanyası! Yüzde 22 indirim yapılacak
TOKİ'den yılın ikinci kampanyası! Yüzde 22 indirim yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Murat Kurum Tanju Özcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Yeşim Salkım Defne Samyeli
Spor Max Meyer Ali Öztürk Umut Meraş Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türk Telekom'dan gençler için "Bulut Bilişim Kampı" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 11:41:20. #1.15#

title