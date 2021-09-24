Türk Telekom'dan Gamer'lara 'Xbox Game Pass' hediyeli fiber internet - Haberler Ekonomi
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Türk Telekom'dan Gamer'lara "Xbox Game Pass" hediyeli fiber internet

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Türk Telekom'dan Gamer'lara

Türk Telekom, yeni kampanyasında, 24 ay Türk Telekom'da kalma sözüyle limitsiz fiber internet paketlerine ek olarak pek çok hediye sunuyor.

Türk Telekom, yeni kampanyasında, 24 ay Türk Telekom'da kalma sözüyle limitsiz fiber internet paketlerine ek olarak pek çok hediye sunuyor.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, oyun keyfini hızlı ve kesintisiz fiber internetle artırıyor.

Oyunseverlerin heyecanına yüksek hızda sunduğu kesintisiz fiber internet gücüyle ortak olan Türk Telekom, yeni kampanyasında, 24 ay Türk Telekom'da kalma sözüyle limitsiz fiber internet paketlerine ek olarak pek çok hediye sunuyor.

Türk Telekom'un Microsoft iş birliğiyle oyunseverler, 100'ün üzerinde yüksek kaliteli konsol ve bilgisayar oyunundan oluşan Xbox Game Pass Ultimate paketi ile 3 ay boyunca Xbox Game Pass kütüphanesindeki tüm oyunları ücretsiz kullanabiliyor.

Oyuncular, Xbox Game Pass Ultimate ile Microsoft'un kendi geliştirdiği Minecraft, Age of Empires gibi oyunları yüklendiği ilk gün indirme şansı buluyor. Her ay Türkiye'de ve dünyada popüler olan 2 ila 4 adet oyunu ücretsiz satın alma imkanına ve Microsoft Store'da yüzde 75'e varan indirimlere erişebiliyorlar. Ayrıca, Xbox Game Pass Ultimate üyeleri, Xbox Game Pass kitaplığındaki oyunlarda yüzde 20'ye varan indirime ek olarak ilgili oyun eklentilerinde ve ürünlerinde yüzde 10 indirim kazanıyorlar.

Dileyen oyuncular ise Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore'daki 3 bin adet PC/Mac ya da konsol oyunlar, Free to Play paketler ve oyuncu ekipmanı arasından seçtikleri üründe kullanabilecekleri 150 TL'lik Playstore Cüzdan Kodu'ndan faydalanabiliyor.

Türk Telekom, bu teklifle birlikte internet deneyimini en iyi seviyeye çıkarmaya odaklanıyor. 100 mbps'ye varan hızlardaki fiber internet paketleri, 2 kat upload hızı ile destekleniyor ve oyun keyfi katlanıyor.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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