Türk Telekom'dan Galatasaray'ın şampiyonluğuna özel video

İletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom, stat isim sponsoru olduğu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları için özel bir video hazırladı.

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray için hazırlanan ve bir babanın 9 yaşındaki oğluna, 9 yıl önce kapılarını açan Türk Telekom Stadı'ndaki tarihi zaferleri anlattığı video, "#KupalaraLayıkStadyum" etiketiyle paylaşıldı.

Türk Telekom'un sosyal medya hesaplarından yayımlanan, "Türk Telekom ile 9 senede, 5 lig şampiyonluğu, 13 kupa sığdırdığımız stadyuma hos¸geldin ogˆlum!" sözleriyle başlayan videoda, Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda attığı unutulmaz goller ve bu statta kazanılan şampiyonlukların sevinç görüntüleri, "Kupalara layıksın sen" marşı eşliğinde yer alıyor.

Kaynak: AA