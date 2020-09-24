Türk Telekom'dan esnafa avantajlı internet paketi
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Türk Telekom'dan esnafa avantajlı internet paketi

24.09.2020 11:41 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:44
Türk Telekom'dan esnafa avantajlı internet paketi

Türk Telekom, yeni kampanyasıyla pandemi döneminden olumsuz etkilenen esnafı desteklemeyi amaçlıyor.

Türk Telekom, yeni kampanyasıyla pandemi döneminden olumsuz etkilenen esnafı desteklemeyi amaçlıyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Esnafa Destek Kampanyası kapsamında 24 mbps ve üstü hızda internet paketi satın alan yeni müşteriler, ilk 6 ay sabit sadece 10 TL fatura ödüyor. Sonraki 24 ay ise indirimli sabit fiyatlardan faydalanmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, Türkiye'nin iletişim öncüsü olarak her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, "Yeni kampanyamızla da pandemi döneminde esnafımızın yükünü biraz olsun hafifletmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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