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Türk Telekom, CEO, Ekonomi

Türk Telekom'dan dijital sağlık atağı

Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures, dijital patoloji alanında yenilikçi teknolojiler üreten yerli yapay zeka firması Virasoft'la güç birliği yaptı.

11.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:18
Türk Telekom'dan dijital sağlık atağı

Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures, dijital patoloji alanında yenilikçi teknolojiler üreten yerli yapay zeka firması Virasoft'la güç birliği yaptı.

Türk Telekom, kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile dijital sağlık hizmetleri alanındaki yatırımlarına yenisini ekledi. TT Ventures, yerli yazılım firması Virasoft'un yüzde 12,2'sine ortak oldu. Bu güç birliğiyle TT Ventures, Virasoft'un dijital patoloji alanındaki ürünlerinin geliştirilmesinde önemli rol üstlenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu; "2018 başında kurduğumuz, sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile büyüme aşamasındaki yenilikçi teknoloji girişimlerine yatırım yaparak ülke ekonomisine katma değer oluşturmayı hedefliyoruz. Dijital sağlık hizmetleri, öncelikli yatırım alanlarımızdan biri. Bu kapsamda, özellikle dijital patoloji alanında geliştirdiği ürünlerle fark oluşturan yerli yapay zeka şirketi Virasoft'a ortak olduk. Sağlığın ve bu alana yapılan yatırımların ne kadar önemli ve stratejik olduğunu yeniden hatırladığımız bu günlerde, sağlık sektöründe fark oluşturacak proje ve girişimlerimiz devam edecek" dedi.

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan ise iş birliği hakkında: "Sağlık, enerji ve eğitim alanlarında parlak fikirlere ve başarılı girişimlere verdiğimiz destekler doğrultusunda bugün dijital patoloji alanında hem yurtiçinde hem de yurtdışında önemli başarılara imza atacağına inandığımız Virasoft'a yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Yerli girişimleri desteklemek ve onları global pazara hazırlamak adına üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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