Türk Telekom'dan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na iletişim ve teknoloji desteği
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Türk Telekom'dan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na iletişim ve teknoloji desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türk Telekom'dan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na iletişim ve teknoloji desteği

En önemli spor ve bisiklet organizasyonlarından 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türk Telekom'un iletişim ve teknoloji sponsorluğunda başlıyor.

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En önemli spor ve bisiklet organizasyonlarından 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türk Telekom'un iletişim ve teknoloji sponsorluğunda başlıyor.

Türk Telekom, sporun ve sporcuların yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda, dünyanın önemli bisiklet organizasyonlarından biri olan 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, şirketin iletişim ve teknoloji sponsorluğunda başlayacak.

Sporcular bin 388 kilometre pedal çevirecek

Yılın en büyük spor organizasyonlarından bir olan tur, dünyaca ünlü 175 sporcunun mücadelesine sahne olacak ve ülkemizin cennet duraklarını tüm dünyaya sergileyecek. Şirketin iletişim ve teknoloji desteği sağladığı organizasyonda 11 Nisan Pazar günü itibariyle Kapadokya'dan pedal çevirmeye başlayacak olan bisikletçiler; Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü bin 388 kilometrelik alanında Konya, Beyşehir, Alanya, Kemer, Kumluca, Elmalı, Göğübeli Zirve, Fethiye, Marmaris, Turgutreis, Bodrum etaplarıyla yarışa devam edecekler ve 18 Nisan Pazar günü Kuşadası'nda turlarını sonlandıracaklar.

Türk Telekom, organizasyonun gerçekleşeceği 16 noktada sunacağı iletişim desteği ile yarış heyecanı boyunca ekiplerin birbiriyle ve dünyayla bağlı kalmasını sağlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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