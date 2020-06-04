Türk Telekom'dan çevreci hareket
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Türk Telekom'dan çevreci hareket

Çevreye uyumlu, doğa dostu çalışmalar yürüten Türk Telekom'un çalışanları 3 yılda, 18 ton elektronik atık toplayarak, geri dönüşüme katkı sağladı.

Türk Telekom'dan çevreci hareket
04.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:29

5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesi yaptığı açıklamada, toplanan atıkların bir kısmının üstün zekalı çocukların elektronik atölyesi eğitimlerinde kullanıldığını, elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle de Kızılay'a bağış yapıldığını açıkladı.

Türkiye'nin dijital dönüşüme katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden, bir yandan da çevreci projelere imza atıyor. Türk Telekom, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde yaptığı açıklamada çalışanlarıyla birlikte çevrenin korunmasına yönelik birçok projeye imza attığını duyurdu.

Türk Telekom'un, "E-atıklarınızı Getirin, Yarınlara Daha Yeşil Bir Dünya Bırakın!" kampanyası kapsamında çalışanlarıyla hayata geçirdiği 'Elektronik Atık' projesi sayesinde, 3 yılda 18 ton elektronik atık toplandı ve geri dönüşüme gönderildi. Türk Telekom'un gönüllü olarak başlattığı "Sıfır Atık" projesi ile de 2019'da 186,2 ton kâğıt atık, 18,8 ton cam atık, 1372,5 ton plastik, 3006,7 ton metal atığın geri dönüşümüne katkı sağlayarak toprak, deniz ve hava korundu.

55 çocuğun eğitimine destek, Kızılay'a bağış

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Sürdürülebilirliği şirket politikasının önemli bir parçası olarak görüyoruz. Çevre dostu çalışmaları, sürdürülebilirliği ve enerji verimliliği konularını, tüm stratejilerimizde önceliklendiriyoruz. Elektronik atıkların geri dönüşüm gelirleriyle 55 çocuğun eğitimine destek verirken, üstün zekâlı çocukların elektronik atölyesi eğitimlerine bağışta bulunduk. 2018-2019 yılı atık geri dönüşüm gelirlerini de Türk Kızılayı'na bağışladık. Türk Telekom olarak doğa ile uyumlu çalışmalarımızı, enerji verimliliği projeleri, sürdürülebilirlik kapsamındaki adımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" Çalışanlarımızın gösterdikleri bu duyarlılık için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Türk Telekom enerjisini güneşten alıyor

Türk Telekom, son olarak Ağrı'da başlattığı, yaklaşık 2 bin lokasyonda kurduğu güneş enerji sistemiyle, 2,5 MW civarındaki kurulu gücü ile enerji üreterek, hem millî enerji üretimine katkı sunuyor hem de karbon salınımının azaltılmasını sağlıyor. Türk Telekom, baz istasyonlarında, doğaya dost klima gazı kullanmaya başlıyor ve belirli bölgelerdeki baz istasyonlarını yüksek verimlilikte çalışan modellerle değiştiriyor.

38 bin 540 fidan bağışı

Türk Telekom'un 2019 yılında e-fatura kullanımı sayesinde çevreye sağladığı katkı, yaklaşık 66 bin ağaç, 16 milyon Kw/saat enerji, 125 bin metreküp su tasarrufuna karşılık geliyor. Türk Telekom, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında tüm çalışanları adına 38 bin 540 fidan bağışladı.

Kaynak: Bültenler

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