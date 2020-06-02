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Türk Telekom'dan çevreci anlaşma

Türk Telekom, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde önemli bir anlaşmaya imza attı.

Türk Telekom'dan çevreci anlaşma
02.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:32

Türk Telekom, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde önemli bir anlaşmaya imza attı. Şirket, başta enerji verimliliği projeleri olmak üzere, sürdürülebilirlik kapsamındaki yatırımlarının finansmanı amacıyla, Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam maliyeti LIBOR + 2.85% olan 6 yıl vadeli 100 milyon dolar tutarında bir kredi anlaşması gerçekleştirildi.

Türk Telekom başta enerji verimliliği projeleri ve sürdürülebilirlik kapsamındaki yatırımlarının finansmanı amacıyla, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam maliyeti LIBOR + 2.85% olan anaparası vade sonunda tek seferde ödenmek üzere 6 yıl vadeli 100 milyon dolar tutarında bir kredi anlaşması imzaladı.

"Uluslararası finans kuruluşlarının güvenini gösteren gelişme"

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilirlik politikamızın bir parçası olarak, enerji verimliliği başta olmak üzere çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini iş modelimize, stratejilerimize ve kurumsal karar alma süreçlerimize de tam olarak entegre etmeyi planlıyoruz. Bu alandaki hedeflerimize EBRD gibi bir iş ortağı ile ilerlememiz vizyonumuzun doğruluğunu tescilleyen aynı zamanda uluslararası finans kuruluşlarının şirketimize ve ülkemize güvenini gösteren bir gelişme. İmzalanan bu anlaşma EBRD ile olan güçlü ve uzun soluklu işbirliğimizi daha da pekiştirecek." dedi.

Türk Telekom'dan çevre dostu projeler

Enerji verimliliğini artırmak amacıyla şu ana kadar birçok projeyi hayatı geçirdiklerini belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Hızla artan müşteri sayısına ve bant genişliğine rağmen, sabit ve mobil şebekede elektrik tüketimlerini uzun yıllardır başarılı bir şekilde olumlu yönde yönetiyoruz. Baz istasyonu, sistem odası gibi enerji tüketimi gerektiren ekipmanları daha düşük enerji tüketen modellerle değiştirdik. Baz istasyonlarında, doğaya dost klima gazı kullanmaya ve belirli bölgelerdeki baz istasyonlarını yüksek verimlilikte çalışan modellerle değiştirmeye başladık. Projelerimiz pandemi koşullarına rağmen hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarımızla birçok küresel kuruluşun da raporlarında yer alıyoruz. Örneğin, Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI'nin verilerine göre, Türk Telekom sabit ve mobil şebekesi ile dünyada elektrik tüketimini azaltan nadir operatörlerden biri konumunda. Ayrıca, şirketlerin iklim değişikliği risklerini küresel çapta raporlayan Karbon Saydamlık Projesine de (CDP) dahiliz. EBRD ile sağlanan finansman anlaşması, başarılı bir şekilde uygulamaya devam ettiğimiz enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik kapsamındaki yatırımlarımızın artarak devam etmesi açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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